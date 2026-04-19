La renovación de Juntos que armó Weretilneck, con sus elegidos, y los corridos a la Asamblea

El partido oficial renovará su conducción para el período 2026-2030, sin Weretilenck y sin Pesatti. Foto: Archivo

El recambio en la conducción de JSRN se formalizará rápidamente y, además, el oficialismo prevé un acto partidario para mayo para presentar esta “nueva etapa”, “liderada por jóvenes” y con una “visión más moderna”, como lo definió el viernes el gobernador Alberto Weretilneck al anunciar su retiro de la presidencia de su partido.

La conducción central fue renovada totalmente, con un criterio inicial: intendentes, en su primer mandato, y ganadores en el 2025. Esta condición de triunfo no alcanza al jefe cipoleño Rodrigo Buteler, pero su próximo arribo a la titularidad partidaria se vincula con su perfil y crecimiento político, con su innegable fidelidad al primer mandatario.

Los históricos corridos y la previa del 2027

El segundo de JSRN será el viedmense Marco Castro, ligado en su origen al vicegobernador Pedro Pesatti, pero desde el año pasado consolidó vínculos con Weretilneck y el presidente del bloque, Facundo López.

Parte de los históricos recayeron o se sostuvieron en la Asamblea. El masivo apartamiento generó ciertas resistencias porque los involucrados advierten -con razón- que esta tendencia precede a los relevos que se vendrán en las postulaciones del año próximo.

Los intendentes Buteler y Castro asumirán la presidencia y la vice de la mesa provincial de JSRN. Foto: Archivo.

JSRN se conformó y debutó en el 2015, con el triunfo de Weretilneck y Pesatti. Ambos formaron una sólida sociedad personal-política, que se rompió el junio pasado cuando el gobernador optó por López para la candidatura al Senado.

El diálogo quedó interrumpido, pero parecía que el proceso partidario exigiría una charla. Ambos fueron presidente y vice de JSRN en sus once años de existencia.

Pesatti y su evaluación

Weretilneck diseñó y avanzó en la “nueva etapa”, sin Pesatti. No hubo contactos. Tampoco habría existido referencia a la cuestión en las charlas que se repiten con López.

“Soy uno de los fundadores de Juntos, con la misma responsabilidad que Alberto Weretilneck”, decía Pesatti, hace unas semanas, en el programa Gluten, que realiza por streaming el intendente de Godoy, Albino Garrone.

Weretilneck avanzó con la renovación partidaria, y no hubo contactos Pesatti. Foto: Archivo.

El vice espera y evalúa su próximo paso, tras la exclusión del proceso partidario. Es cierto también de sus críticas previas al manejo concentrado de JSRN por parte de Weretilneck.

El primer impacto político se detectará próximamente en la Legislatura por la conformación definitiva del bloque Cambia Río Negro, que responde al diputado nacional Aníbal Tortoriello.

Primer capítulo en el oficialismo post-nueva conducción: disputa y definición del bloque de Tortoriello que convalida Pesatti y que Weretilneck resiste.

Pesatti autorizó esa bancada, pero Weretilneck se opone y, por eso, no existe aún su conformación funcional en el recinto y las comisiones.

Así, frente a ese contrapunto, la resolución se postergó en febrero y la discusión se retomará en la última semana de abril, sin variantes en las posturas originales.

Los elegidos por el gobernador

La próxima mesa partidaria provincial, que encabezarán Buteler-Castro, se integrará con 14 miembros. Se sumarán la barilochense Natalia Almonacid, el intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, el ministro Agustín Ríos y la concejal roquense, Belén Bavastri.

Los vocales serán los jefes comunales Marta Ignacio (Sierra Colorada), Horacio Zuñiga (Cordero), Daniela Cornejo (Pilcaniyeu) y Gladys Almuna (San Javier), como también, los concejales Daniel López (San Antonio) y Flavia Méndez (Godoy). Se cierra con Fabián Rudolph (El Bolsón) y Flavio Rugero Collino (Villa Regina).

JSRN inicia una nueva etapa con una renovación total de su conducción. Reconomimiento para la anterior conducción y Weretilneck. Un gesto político claro: renovar, sumar nuevas miradas y seguir creciendo sin perder el rumbo». Facundo López, presidente de la Asamblea de JSRN.

La innovación se sostuvo en las 33 mesas locales, pero el criterio de renovación sí se diluyó en los miembros para la asamblea partidaria. Muchos de los históricos y actuales miembros de la conducción pasaron a constituirse en asambleístas.

Ese cuerpo conforma con 10 miembros por la provincia, 24 por los circuitos (tres por cada uno) y 33 por las localidades (uno por cada mesa).

El apoderado de la lista oficial, Nicolás Land presentó las nóminas ante la Junta Electoral Partidaria. Foto: Gentileza.

La lista de “distrito único” está encabezada por Facundo López, que mantendrá la presidencia de la Asamblea, seguido por los intendentes Mabel Yahuar (Los Menucos), Adrián Casadei (SAO), Bruno Pogliano (El Bolsón), Roxana Fernández (Sierra Grande) y Raúl Hermosilla (Comallo).

Los restantes asambleístas titulares son la presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez; y los legisladores Silvia Morales, Marcela González Abdala y Carlos Valeri.

Por su parte, las regiones aportan 24 integrantes y los ocho circuitos están encabezados por la comisionada (El Cuy) Adriana Ramírez por Alto Valle Este; el legislador Lucas Pica por el Valle Oeste; la secretaria Tania Lastra (Función Pública) por el Valle Centro; el legislador Gustavo San Román por el Valle Medio; el ministro Alejandro Echarren (Obras Públicas) por el Valle Inferior; el legislador Luis Noale por el Atlántico; Dario Ibañez por la Línea Sur; y el concejal (El Bolsón) Lucas Castillo por el circuito Andino.

Los otros 33 delegados al cuerpo son aportados por las mesas de las localidades.

Esas organizaciones se conformaron en 33 municipios. Los presidentes en los cuatro mayores son: el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra conducirá la mesa de Cipolletti; el ministro de Recursos Humanos, Juan Pablo Muena lo hará en la de Bariloche; el legislador Fabian Zgaib estará al frente del armado roquense y el flamante secretario de la Juventud, Nahuel Astutti ocupará en la de Viedma.