Río Negro cerró en Cipolletti las mesas por la coparticipación con intendentes del Alto Valle

El gobierno de Río Negro realizó en Cipolletti la última mesa de trabajo con intendentes para avanzar en la actualización de los índices de coparticipación. El encuentro cerró una ronda de seis reuniones regionales que se desarrollaron en las últimas semanas con participación de jefes comunales, equipos técnicos y ministros de Hacienda y de Gobierno.

La discusión se abrió a partir de una propuesta del Ejecutivo provincial para revisar los criterios vigentes de distribución de recursos, que se sostienen en datos de población y recaudación con varias décadas de antigüedad. El esquema actual contempla un 40% vinculado a la población, otro 40% a la recaudación provincial y un 20% distribuido en partes iguales entre todos los municipios.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, señaló que las mesas permitieron abrir el debate y recoger propuestas. “No podemos seguir mirando datos de hace más de 35 años. Todos acompañan la actualización, pero piden alternativas de compensación”, afirmó.

Foto: Flor Salto.

De acuerdo con los cálculos preliminares presentados por la Provincia, la actualización generaría escenarios distintos entre las ciudades. Mientras algunos municipios mejorarían su participación, otros proyectan caídas importantes. En este contexto, varios intendentes plantearon la necesidad de mecanismos de compensación para evitar desequilibrios en las finanzas locales.

Entre los municipios presentes Cinco Saltos proyecta una caída cercana al 14%, Contralmirante Cordero una baja del 10%, Allen del 8% y Campo Grande del 7%. En cambio, Cipolletti registraría un aumento estimado del 11%, Catriel del 6% y General Roca una mejora leve cercana al 2%.

Tras el cierre de la ronda de encuentros, el Gobierno provincial anticipó que comenzará ahora una etapa de análisis técnico y político para definir un esquema de actualización junto a posibles mecanismos de compensación antes de avanzar con una propuesta formal ante la Legislatura.

Los intendentes coincidieron en actualizar, pero plantearon observaciones e inquietudes

Si bien los jefes comunales coincidieron en la necesidad de actualizar los índices de coparticipación y valoraron el espacio de debate abierto por la Provincia, varios intendentes expusieron preocupaciones sobre el impacto que podría tener el nuevo esquema en sus ciudades.

Entre las posturas más críticas se ubicó la intendenta de Roca, María Emilia Soria (PJ), quien cuestionó la forma en que se mide la incidencia productiva en la distribución de recursos. “El sabor es amargo porque crecimos más que Cipolletti y vamos a percibir menos coparticipación. Algo no me cierra en esos números”, sostuvo en diálogo con este medio, además agregó, «estamos discutiendo coparticipación en un contexto donde también se propone modificar la ley de regalías hidrocarburíferas y General Roca podría perder hasta el 50% de esos ingresos”, advirtió.

Foto: Flor Salto.

En ese sentido, propuso incorporar variables como empleo registrado, habilitaciones comerciales y superficie productiva, al advertir que actividades clave como la fruticultura no impactan en la recaudación de Ingresos Brutos y quedan fuera del cálculo.

El intendente de Allen Marcelo Román (LLA), celebró la instancia, pero advirtió que la actualización podría implicar una fuerte caída en los ingresos municipales. “Calculamos alrededor de 1.000 millones de pesos anuales menos, entre 70 y 80 millones mensuales”, señaló, y remarcó, «la tranquilidad que nos llevamos es que se trabaja en un fondo compensatorio y la idea es que cubra el 100% de lo que podamos perder”.

Fondo compensador $1.000 millones mensuales Es el monto estimado que la Provincia analiza destinar para asistir a 24 municipios que podrían perder recursos con la actualización de los índices de coparticipación.

El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi (Avancemos Cinco Saltos), también planteó reparos vinculados al crecimiento urbano y económico de la ciudad en los últimos años. “La coparticipación es lo que nos hace funcionar y la compensación no debe salir de la resta de los municipios”, afirmó. Además, sostuvo que el debate debería contemplar el impacto del desarrollo energético y comercial en la región y destacó que la apertura de estas mesas permite “que todos los intendentes podamos expresar nuestras realidades y construir consensos” para avanzar en una actualización del sistema.

Por su parte, el intendente de Campo Grande, Daniel Hernández (Nos Une), señaló que en su caso existen diferencias significativas entre los datos censales y la realidad poblacional del municipio. “Somos uno de los municipios con mayores diferencias respecto al censo. Los números no se condicen con la realidad”, expresó, sin embargo, celebró que la Provincia se comprometió a trabajar de manera puntual en la revisión de esos indicadores de la localidad.

En Catriel, la intendenta Daniela Salzotto (PJ) también coincidió en avanzar con la actualización, aunque planteó que el proceso debería darse con mayor gradualidad. “Fue un encuentro positivo para iniciar el debate, pero no entendí mucho el apuro o la necesidad de lo urgente”, señaló. Si bien indicó que su ciudad registraría una mejora en la distribución, advirtió que otros municipios podrían verse sumamente perjudicados y consideró necesario sostener mecanismos de compensación y continuidad en la discusión.

Intendentes destacaron la necesidad de actualizar el sistema de coparticipación en Río Negro

Otros jefes comunales expresaron un respaldo más firme al proceso de revisión de los índices, al considerar que el esquema vigente genera desigualdades entre municipios que crecieron a ritmos diferentes en las últimas décadas.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler (JSRN), sostuvo que la actualización es una demanda histórica de las ciudades con mayor crecimiento poblacional. “No podemos seguir coparticipando con indicadores del año 2001 o de recaudación del 2004. Eso es muy injusto para municipios que crecieron muy por encima de la media”, afirmó.

Foto: Flor Salto.

El jefe comunal remarcó que el planteo no implica un beneficio extraordinario, sino la posibilidad de sostener servicios básicos. “Esto no significa una mejora sustancial, significa poder prestar los servicios mínimos indispensables para los vecinos”, explicó. Además, advirtió que en el contexto económico actual “nadie está en condiciones de perder recursos”.

En la misma línea, varios intendentes coincidieron en que el proceso debe avanzar con criterios de equidad territorial, contemplando el crecimiento urbano, la presión sobre los servicios y la dinámica económica regional.

Por su parte, el jefe comunal de Campo Grande Hernández destacó la importancia de construir consensos entre los municipios antes de avanzar con cambios en la ley. “Todo lo que surja del consenso de los intendentes es el camino”, afirmó, y consideró que el sistema vigente “puede ser perfectible”.

En tanto, el intendente Rossi, valoró que el Gobierno provincial haya convocado a discutir un tema que no se revisaba desde hace años. “Estamos muy contentos de que se haya abierto una charla seria donde todos podamos decir lo que pensamos”, expresó.