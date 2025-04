Río Negro mantiene las gestiones para operar el Tren del Valle entre Cipolletti y Chichinales

Tras concretarse la prórroga de la concesión de más de 1.000 kilómetros de vías en Río Negro para que el Tren Patagónico las opere entre Viedma y Bariloche por otros 10 años , siguen las gestiones del Gobierno provincial para lograr un acuerdo por el tramo entre Cipolletti y Chichinales, conocido como el Tren del Valle.



Desde el Gobierno provincial adelantaron que el convenio por este tramo, quedó pendiente porque se están estudiando cuestiones técnicas que solicitaron desde Nación.



“Por ahora, para no perder tiempo, se sacó esta parte (Viedma-Bariloche), porque nosotros ya tenemos la concesión vencida”, indicó el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren.



El tramo donde opera el Tren del Valle está en este momento concesionado a la empresa de cargas Ferrosur, y se debe consensuar la operación con esta firma.



“Hay una postura tomada de poder avanzar para en algún momento poder operar el Tren del Valle. Nosotros estamos haciendo con una consultora todo un informe pormenorizado de toda la zona para ver dónde estamos parados”, indicó el ministro de la Provincia.



Echarren indicó que la inundación en Bahía Blanca hizo que desde ese momento no pueda pasar ningún tren hacia nuestra región porque las vías están cortadas. Entre lo que no se pudo traer hay equipamiento que todavía no pudo pasar para Río Negro, se informó.



Según indicó, quedaron formaciones que en algún momento pueden formar parte del Tren del Valle. Además también quedó bloqueado «material que nosotros necesitamos» como por ejemplo rieles, indicó.

La prórroga de la concesión firmada el lunes



El lunes por la tarde se informó la firma de la concesión de las vías que circulan en paralelo a la Ruta Nacional 3 desde Viedma hasta San Antonio y junto a la traza de la Ruta 23 atravesando toda la Línea Sur hasta llegar a la cordillera.



Se trata de una traza de 1.040 kilómetros de vías, incluye además el tramo desde Jacobacci al límite con Chubut por donde circula La Trochita.



El Gobierno destacó el convenio por la concesión que firmó Alberto Weretilneck, el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Martín Ferreiro, y el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Marcelo Krajzelman. También participó el titular del Tren Patagónico, Roberto López. Sin embargo, nada mencionó respecto del Tren del Valle que está en la agenda provincial y por el cual se realizan gestiones desde hace tiempo.



“El Tren Patagónico es un símbolo de nuestra identidad y una herramienta vital para conectar a las comunidades rionegrinas”, expresó Weretilneck.

A través de este convenio, «Río Negro asumirá la ejecución de un plan de mantenimiento de vías y material rodante para seguir mejorando y potenciando el servicio» indicó la provincia.