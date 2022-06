Río Negro no le cierra la boca al lenguaje inclusivo, según definió el ministro Nuñez

El debate generado en torno a uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, tras la restricción anunciada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generó un posicionamiento firme del ministro de Educación de Río Negro, Pablo Nuñez, que en Bariloche aseguró que la prohibición “no es el camino” y remarcó que se trata de un “proceso de construcción social” que no se busca frenar en la provincia.

El ministro, que por primera vez visita a Bariloche tras asumir en el cargo la semana pasada, respondió de este modo a la propuesta que impulsó mediante una nota el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, quien pidió trasladar la experiencia de CABA a la provincia.

“Si de lo que estamos hablando es de intentar frenar un proceso de construcción social, la verdad es que va a estar difícil que lo frenemos si esta construcción social va a dar como resultado lo que tenga que dar”, respondió Nuñez en una rueda de prensa luego de acompañar al Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche en la presentación del Profesorado de Filosofía para Secundarios, una carrera innovadora que surgió de la necesidad de profesionales formados en esta materia para la nueva Escuela Secundaria Rionegrina.

Nuñez agregó las comunidades educativas y sus integrantes, ya sea docentes o alumnos, llevan a las escuelas la realidad de la calle y “las escuelas son lugares para transformar esa realidad, para formarse. Intentar prohibir estos procesos me parece que no tiene sentido, que no es el camino”, remarcó.

El ministro también aludió que la discusión debería orientarse a la necesidad de mejorar resultados académicos, reforzar la lectoescritura y la enseñanza de matemáticas, trabajar en la ampliación de jornada escolar y en el perfeccionamiento y profesionalización docente.

El ministro de Educación, Pablo Nuñez, acompañó en Bariloche el lanzamiento del Profesorado en Filosofía para Secundarios y habló del lenguaje inclusivo. Foto: Gentileza

También apuntó que “se necesita trabajar en puentes de articulación entre nivel primario y el nivel secundario, necesitamos trabajar sobre más horas de lectura, más material bibliográfico en las escuelas, necesitamos más acompañamiento y compromiso de las familias” enumeró Nuñez al valorar el estado actual de la Educación y señaló que “la escuela debe estar totalmente involucrada” ante casos de familias vulnerables que por la preocupación de cubrir sus necesidades básicas no pueden acompañar a un estudiante en su proceso formativo”.

El ministro inició su recorrida en Bariloche y mantuvo una reunión con su par de la cartera nacional Jaime Perczyk, con quien abordó la necesidad de un “plan de fortalecimiento de infraestructura edilicia en cada uno de los niveles” con apoyo financiero de Nación y la ampliación de jornadas.

En este último punto, el funcionario remarcó que se debe dar “con una mirada que el sistema público de educación rionegrina pueda aportar, no con programas o planes formateados, con miradas centralistas”.