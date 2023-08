PASO en Río Negro: Sergio Capozzi ganó la interna y será el candidato a diputado de Juntos por el Cambio

El dirigente del PRO barilochense Sergio Capozzi se impuso por holgado margen en la interna provincial de Juntos para el Cambio para competir por una banca en Diputados y atribuyó todo el mérito de ese resultado a la candidata presidencial y principal referente de su sector, Partricia Bullrich.

Pasadas las 22 y todavía sin datos precisos de las PASO en la provincia, el candidato afirmó que había “casi duplicado” a su rival Roberto Brusa en las mesas de Bariloche y el resultado era muy similar en los totales de Río Negro.

Admitió sin embargo que en ambos casos quedaron detrás de la candidata del partido FE Lorena Villaverde, cuya boleta acompañó la candidatura presidencial de Javier Milei.

De cara a octubre, Capozzi se arriesgó a vaticinar un mano a mano polarizado entre las dos fuerzas de derecha y a la chance de conseguir un “2 y 1” en el reparto de los tres diputados por Río Negro. En su opinión el resultado electoral no refleja una derechización generalizada del electorado sino un predominio del “centro” político.

Capozzi dijo que en Bariloche les sorprendieron los buenos números que obtuvo la boleta de Bullrich en las mesas del Alto (la zona más pobre de la ciudad), casi en el mismo nivel que en el centro y en Melipal, donde se concentran sectores medios y altos. “También nos fue muy bien en Dina Huapi, en El Bolsón y en Valle Medio”, aseguró.

En el salón donde espera los resultados la dirigencia de Juntos por el cambio, colocaron un pato inflable, en alusión a Bullrich. Foto: Chino Leiva

El dirigente de PRO dijo que el resultado se explica por el alto conocimiento y la alta adhesión cosechada por Bullrich. “A mí me conoce el 1%”, se sinceró.

Ante una pregunta específica, se negó a evaluar si el triunfo de su sector es un mensaje para el presidente del PRO rionegrino Aníbal Tortoriello, que impulsó la lista de Brusa. Capozzi aseguró que lo de hoy “simplemente fue una interna y ya se dirimió”, de modo que para octubre trabajarán “todos juntos”. Dijo que lo mismo hubiera pasado si ganaba Brusa.

El dirigente barilochense ya se ve con un pie en Diputados. A pesar de que los minutos inmediatos post elección no suelen ser el mejor momento para hablar de proyectos, se permitió anticipar (como lo hizo en la campaña) que sus prioridades serán trabajar por una “actualización laboral, no una reforma”, que contemple realidades nuevas como “el trabajo a distancia y el trabajo part time, que no existían hace 50 años, cuando se aprobaron estos convenios colectivos”. También prometió impulsar una nueva ley de Salud Mental.

Capozzi no pudo eludir el análisis sobre la alta adhesión cosechada por Milei en Río Negro y en todo el país. Dijo que las perspectivas le concedían una buena cosecha de votos, pero los números estuvieron por arriba de esas estimaciones.

Interpretó que esa performance se explica por la adhesión “del voto bronca y el voto joven” y negó que se trate de un alineamiento ideológico hacia la derecha. Dijo que “Milei en realidad es pragmático, es el impacto de su discurso. No es ni derecha ni izquierda. Se emparenta con lo que en su momento fueron los fenómenos de (Francisco) Manrique y (Francisco) De Narváez”.

A su entender, el líder de La Libertad Avanza cosechó adhesiones de muy variado origen. “A Milei lo votó también mucho peronismo y mucho kirchnerismo -consideró Capozzi-. Se rompió un poco esa tradición de que mi papá era peronista y por eso voto peronismo”.

De todos modos, consideró que el auge de La Libertad Avanza es definidamente “unipersonal” y consideró que Milei se verá obligado a moderar su discurso, porque no podrá escapar al “teorema de Baglini” es decir que sus postulados serán forzosamente más racionales cuanto más cerca esté del poder. Consideró como una opción de alta probabilidad que la elección de octubre desemboque en un balotaje entre Bullrich y Milei.