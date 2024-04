Rioseco ofreció «ayuda» a Figueroa frente a los recortes de Nación: «si no nos unimos, nos llevan puestos»

El gobierno pronvincial y el municipio de Cutral Co se abroquelaron ante el desfinanciamiento que dispuso Nación para las obras públicas. Al menos así lo manifestaron el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco, durante una recorrda por la ciudad. «Nos hacen mucho daño cuando maltratan al federalismo», dijo Figueroa y el intendente le propuso estar juntos porque «nos quieren quitar el petróleo, la autonomía» y agregó que va a «contar con Cutral Co que sabe cómo defender los intereses del pueblo».

Figueroa y Rioseco participaron juntos, por primera vez, de un acto oficial en Cutral Co. El intendente lo invitó cortar las cintas en la inauguración de una pileta preolímipica, aunque el acto sirvió para avanzar sobre otros temas.

Antes, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, ya se había reunido con funcionarios locales y adelantó las conversaciones con Rioseco. Fue el viernes pasado, cuando estuvieron en el despacho municipal.

La interrupción de envío de fondos destinados a las obras públicas dispuestas por el presidente Javier Milei y la relación con Nación fueron temas presentes en los discursos de los dos funcionarios. «Estamos en una reunión histórica porque nos hemos reunido para sumar voluntad de trabajo conjunto», dijo Figueroa en el comienzo de su mensaje.

Señaló que, en este contexto, dejaron de lado «cualquier tipo de diferencia» para trabajar sobre las coincidencias. En este sentido, Figueroa apuntó que es necesario dotar de infraestuctura, a través de las políticas públicas conjuntas. «Es necesario defender el federalismo como señaló el intendente Rioseco», subrayó.

El gobernador Figueroa encabezó el acto de inauguración de la pileta preolímpica en Cutral Co

Describió el daño que se hace cuando «maltratan al federalismo» que redunda en las provincias y en cada una de la localidades, donde se interrumpieron las obras que financiaba Nación. Sin embargo, Figueroa también aprovechó para poner acento en la gestión provincial anterior.

Explicó que el cese de los fondos públicos nacionales impactó a todos, pero «debo admitir un gran flagelo que hemos tenido en esta provincia y ha sido la inacción de muchos funcionarios, que dejaron de lado el trabajo y el compromiso». Por esta razón es que Figueroa mencionó que se están ordenando las diferentes obras públicas que se deben ejecutar.

El gobernador comentó que la semana pasada, en la Legislatura se trató la ley que permite la redeterminación de las obras públicas paralizadas.

El gobernador Figueroa estuvo en Cutral Co para sumarse a la inauguración de una pileta preolímpica

«Son muchas, tenemos un parate de obras importante porque se eliminó el financiamiento y no pueden existir obras si no hay financiamiento», agregó después en rueda de prensa. Enseguida mencionó que el no envío de fondos de parte de Nación implica «empezar de cero».

El gobernador indicó que este es uno de los pasos que darán con Cutral Co bajo «el lema fundamental de la defensa del federalismo y la ciudadanía de Neuquén, por sobre todas las cosas».

Antes, Rioseco agradeció la presencia del gobernador y sus ministros, y destacó el apoyo. «La idea es que tenemos que estar juntos», manifestó. Analizó que los momentos que sobrevendrán serán difíciles: «de neoliberalismo, gobernador. Tenemos que estar juntos porque sino, nos llevan puestos. Nos quieren quitar el petróleo, la autonomía y acá estamos. Con eso va a contar, con Cutral Co que sabe cómo defender los intereses del pueblo», concluyó.

Sobre la inauguración de la pileta preolímpica, el titular del Ejecutivo local hizo mencionó a su hermano fallecido intendente José Rioseco, porque «fue idea de él hacer este natatorio preolímpico y quien empezó la obra», y enseguida pidió un aplauso. Las políticas de apoyo al deporte son uno de los ejes de gestión, indicó y comentó que este natatorio se suma al que ya funciona en el mismo predio.