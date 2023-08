Robos organizados: Bullrich exigió «mano dura» y Milei los comparó con la «crisis del 2001»

El tema de los robos en banda que se generaron en diversas zonas del país y que fueron analizados por el Ejecutivo como actos «no espontáneos», desencadenó en múltiples críticas dentro del arco político. Tanto la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, como el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, rechazaron las acusaciones que realizaron funcionarios y respondieron con críticas al Gobierno.

Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para apelar a la aplicación firme de la ley y el orden, subrayando que «conmigo, esto se acaba». Enfatizó la importancia de no ceder ante los delincuentes y destacó que «del caos se sale con orden», señalando a los casi 16 años de gobierno kirchnerista como un factor que ha dejado al país fuera de control.

Desde La Libertad Avanza, rechazaron las afirmaciones de Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, quien había denunciado la circulación de imágenes «falsas» sobre los robos en redes sociales, relacionando estas publicaciones con seguidores o empleados de Javier Milei.

A pesar de las investigaciones que apuntan a grupos organizados detrás de los intentos de robo, los referentes de La Libertad Avanza compararon los hechos con los saqueos de 2001 y criticaron el modelo económico actual.

Javier Milei compartió su perspectiva en Twitter, «lamentando el regreso de imágenes de saqueos después de 20 años» y ligando a la «pobreza y saqueos como caras de una misma moneda».

LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes…

El intendente de Lanús y candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, pidió un comité de crisis con los intendentes para abordar la situación y expresó su preocupación por la falta de control en medio de los saqueos.

Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, rechazó las acusaciones del Gobierno y cuestionó la tendencia de culpar a otros por las crisis generadas. En un escenario de agitación social y acusaciones cruzadas, la respuesta de la oposición destaca la tensión política en un momento crítico para el país.

Por su parte, Victoria Villarruel -candidata a vicepresidenta del espacio de Milei- aseguró que el «clima destituyente y los saqueos son una muestra más de que el oficialismo no piensa dejar el poder sin devastar todo».

El clima destituyente y los saqueos son una muestra más de que el oficialismo no piensa dejar el poder sin devastar todo. Mientras acusan a @JMilei el gobernador Kicillof no se hace responsable y el Presidente y la Vice muestran que cuando aparecen los problemas ellos no están.…