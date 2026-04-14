Roca suma un nuevo cruce sobre el Canalito: así es la obra clave en calle Santa Cruz

La obra incluye la instalación de luminarias, bancos y barandas metálicas en los laterales del puente. Foto: municipio de Roca.

Esta mañana, las cuadrillas municipales de Roca iniciaron la construcción del cruce sobre el canal secundario de riego en calle Santa Cruz. El proyecto busca replicar el éxito urbanístico del puente de calle España, brindando una solución moderna al flujo vehicular de la zona.

Desde el Ejecutivo local destacaron que el objetivo es «descomprimir el tránsito en sectores aledaños y generar nuevos accesos que acompañen el crecimiento de la ciudad».

Conocé los detalles del nuevo cruce en Roca

La nueva estructura contará con una calzada de 5,20 metros de ancho y está diseñada para una circulación de mano única con sentido sur-norte. A diferencia de los cruces antiguos, esta obra prioriza la movilidad integral mediante la construcción de veredas de hormigón a ambos lados del puente, las cuales alcanzarán 1,65 metros de ancho e incluirán rampas de accesibilidad para garantizar un tránsito inclusivo.

Foto: Municipio de Roca.

Además de la superficie de rodamiento, el proyecto contempla una renovación del entorno urbano en este tramo que une las calles Isidro Lobo e Irigoyen.

La obra incluye la instalación de luminarias, bancos y barandas metálicas en los laterales del puente, elementos que complementan la infraestructura vial para delimitar el paso de vehículos y peatones en ese sector del Canalito.

Un plan de obra para agilizar el tránsito urbano

La ejecución de este cruce no es aislada, sino que forma parte de un plan de movilidad que ya tuvo su prueba de fuego. Según indicaron desde la comuna, «este nuevo cruce es similar al ya ejecutado en calle España, una intervención que ha demostrado ser altamente positiva para mejorar la conectividad».

Con el hormigonado iniciado hoy, se espera que una vez habilitado, el puente funcione como una válvula de escape para las arterias principales que hoy se ven saturadas en horas pico.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución en las inmediaciones de Santa Cruz entre Isidro Lobo e Irigoyen, ya que la presencia de operarios y el tiempo de fraguado del material mantendrán la zona bajo señalización especial durante los próximos días.