El Senado reanuda el debate por la inviolabilidad de la propiedad privada y busca avanzar hacia el dictamen

El Senado de la Nación retomará este miércoles el tratamiento en comisión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El oficialismo apunta a emitir dictamen la próxima semana y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.

La discusión se llevará a cabo en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. En esta etapa, el debate contará con la participación de especialistas e invitados propuestos por el interbloque peronista.

Entre los expositores figuran el constitucionalista Daniel Sabsay, el titular de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz, y representantes de organizaciones sociales y académicas, quienes plantearán objeciones a distintos puntos del proyecto.

Un proyecto con ejes sensibles

La iniciativa busca reforzar las garantías del derecho de propiedad e incluye una serie de reformas que generan controversia. Entre ellas, se destacan:

La modificación del régimen de expropiaciones, con la implementación de un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles.

Cambios en la Ley de Barrios Populares.

La flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Reformas en la Ley de Manejo del Fuego.

Un sistema más ágil para desalojos.

Desde el oficialismo sostienen que el proyecto apunta a “consolidar la seguridad jurídica y reglas de juego claras”, en línea con la agenda económica del Ejecutivo.

Cuestionamientos y debate político

Sin embargo, algunos de los puntos incluidos en la iniciativa generan resistencias, incluso entre sectores aliados. La posible eliminación de restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros y los cambios en el régimen de regularización dominial aparecen como los aspectos más debatidos.

En ese contexto, el oficialismo busca introducir modificaciones antes de firmar el dictamen, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para su aprobación en el recinto.

Camino al recinto

El proyecto comenzó a debatirse la semana pasada con la exposición del exministro de Desregulación Federico Sturzenegger y forma parte del paquete de reformas estructurales promovidas por el Gobierno.

Si se cumplen los plazos previstos, el Senado podría tratar la iniciativa en sesión hacia fines de abril o comienzos de mayo, en medio de un escenario político marcado por negociaciones con la oposición y tensiones sobre el alcance de las reformas.

Con información de N.A