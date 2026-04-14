La Federación Médica de Río Negro pedirá que Weretilneck intervenga en el conflicto con PAMI

La atención médica para los jubilados en Río Negro atraviesa un momento de incertidumbre. En un reciente encuentro virtual, los representantes de los colegios médicos de Cipolletti, Roca, Allen, Cinco Saltos, Regina y Choele Choel -nucleados en la Federación Médica de Río Negro- analizaron el complejo escenario que enfrentan con PAMI. Como resultado, se decidió solicitar formalmente la mediación del gobernador Alberto Weretilneck ante las autoridades nacionales.

Si bien la Federación no tiene un convenio directo con la obra social, la institución decidió intervenir ante las dificultades que manifiestan tanto los prestadores como los propios afiliados para garantizar la continuidad de los servicios.

«Son los profesionales de la salud los que nos plantearon ver cómo nos podíamos involucrar en la defensa de los médicos y de los afiliados«, explicó Walter Hofmann, presidente del organismo y cirujano pediátrico en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Federación Médica de Río Negro: «es la población de su provincia la que esta siendo perjudicada»

Para la Federación, el problema dejó de ser exclusivamente administrativo para convertirse en un riesgo social. La principal preocupación es que la falta de respuestas en el sector privado termine sobrecargando los hospitales de la provincia, que «ya operan con recursos ajustados», indicó Hofmann.

En este sentido, desde la Federación consideraron que la gestión política provincial es una vía necesaria para destrabar el conflicto con el organismo nacional.

Hofmann fue claro respecto a la intención de involucrar al Ejecutivo, «la decisión que tomamos es tratar de comprometer al gobernador para que intermedie. En definitiva, es la población de su provincia la que está siendo perjudicada por un organismo nacional. Si no hay atención, esa gente termina en el hospital público«, sostuvo el profesional de la salud.

Desde la entidad confirmaron que enviarán una carta directa al Gobernador y a los legisladores, buscando que la problemática se instale en la agenda pública y se logre una mejora en los valores y condiciones de prestación antes de que el servicio se vea más afectado.

El impacto de los nuevos topes en la atención diaria

El PAMI emitió el viernes pasado una resolución con cambios en el esquema de honorarios a los médicos cabecera de los jubilados y esa situación generó reacciones en todo el país con paro en algunas provincias. Según advirtió Marcelo Sandoval, integrante de la comisión directiva del Colegio Médico Regional Bariloche, “en la práctica significa un recorte del 52% en los honorarios a los médicos de cabecera”, indicó a este medio anteriormente.

Uno de los ejes del conflicto radica en una reestructuración de los pagos y la implementación de límites operativos. Según explican desde el sector, el modelo actual dificulta la sostenibilidad de la atención para quienes trabajan con una población que requiere consultas y seguimientos constantes.

Hofmann describió la situación de los médicos de cabecera: «Disfrazado de una mejora, llevaron el valor a 2100 pesos por afiliado por mes, pero le quitaron la actuación de las consultas. Por ese concepto, el médico debe cubrir la receta, el seguimiento y toda la atención, en una población que demanda mucho», sostuvo.

A esto se suma la preocupación por los «techos» de producción en las instituciones de diagnóstico. «Se establecieron topes prestacionales. Nos pasa que al día 10 de cada mes el médico o la clínica llega a su límite de estudios y no puede realizar más. El recorte se siente en todos los estamentos», detalló Hofmann.