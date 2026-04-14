Weretilneck firmó con Southern Energy el acuerdo que abrirá la exportación de GNL por Río Negro: cuáles serán los ingresos para la Provincia

El momento de la firma del acuerdo hoy por la tarde en Buenos Aires. (Foto: Enrique García Medina)

El gobernador Alberto Weretilneck firmó este martes un acuerdo con los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline para la exportación de GNL por la costa rionegrina, con dos buques de licuefacción. El primero comenzará a operar en septiembre del 2027 y el otro en el segundo semestre del 2028.

La rúbrica —que se cumplió en Buenos Aires- constituye un “paso que afianza a Río Negro como punto de salida de la energía de Vaca Muerta al mundo y consolida la nueva etapa productiva”. El proyecto “impulsará más empleo, actividad económica y nuevas obras” en la Provincia, resalta la gacetilla conjunta del gobierno rionegrino y las empresas.

Los puntos difundidos

La iniciativa prevé la instalación en el Golfo San Matías de 2 buques de licuefacción que transformarán el gas en GNL para exportarlo. Entre las obras se programó un gasoducto de 472 km entre Vaca Muerta y la costa rionegrina.

La información consignó como “beneficios económicos” que la Provincia cobrará “36 millones de dólares de aporte comunitario por única vez para seguridad, salud e inversiones para la comunidad”, y otros “55 millones de dólares en 20 años por canon, regalías y tasas de fiscalización, control y ambiente”.

Autoridades rionegrinas y representantes de las empresas firmantes del acuerdo en Buenos Aires. Foto: Gentileza. (Foto: Enrique García Medina)

Además, se detalló un “aporte anual contingente, atado al precio internacional del GNL”, y que los “mayores ingresos serán en función del desarrollo del proyecto”.

El entendimiento también “garantiza reglas claras y previsibilidad para las inversiones”, fijando “compromisos ambientales” y “monitoreos permanentes de la zona costera”.

El acuerdo fue firmado por Weretilneck y Rodolfo Freyre lo hizo como presidente de ambos consorcios. “Es un antes y un después para Río Negro, nos vamos a convertir en la puerta de salida de la energía argentina al mundo, y vamos a consolidarnos con un rol estratégico para el desarrollo energético del país y en la exportación de GNL”, declaró el mandatario rionegrino.

También remarcó que «estamos generando las condiciones para que esta inversión se traduzca en trabajo real para nuestra gente, en más actividad económica y en nuevas oportunidades, siempre defendiendo la prioridad para trabajadores y empresas rionegrinas”.

El consorcio Southern Energy (SESA) está integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y calcula una inversión superior a los 15.000 millones de dólares para operar los 2 buques, con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

Autoridades rionegrinas y representantes de las empresas firmantes del acuerdo en Buenos Aires. Foto: Gentileza. (Foto: Enrique García Medina)

Por su parte, San Matías Pipeline, que se compone de las mismas empresas, estará a cargo del gasoducto que permitirá llevar el gas hasta la costa y sostener la operación de los buques.

Su paso por la Legislatura

En paralelo, el vicegobernador Pedro Pesatti confirmó el lunes que la Legislatura sesionará el último día del mes y se especula que uno de los proyectos centrales será el acuerdo para la exportación de GNL desde la costa rionegrina.

Además, en poco más de un mes se dará un hito clave: la audiencia pública para debatir el gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste del proyecto de SESA. Este será el primer ducto en Argentina concebido exclusivamente para abastecer un proyecto de exportación de gas natural licuado.

Esa construcción prevé una inversión estratégica para transportar gas de Vaca Muerta hacia la costa rionegrina, con una capacidad de 28 millones de metros cúbicos diarios. Las obras comenzarán en mayo y se extenderán por dos años.

Para asegurar ese abastecimiento, se construirá un ducto soterrado de 36 pulgadas de diámetro y 472,5 kilómetros de extensión total y se llamará San Matías.

De ese trazado, 29 kilómetros estarán en Neuquén y 443,5 kilómetros atravesarán Río Negro, desde el límite provincial hasta San Antonio Oeste.

La empresa india Welspun, que ganó la licitación organizada por Southern Energy será la encargada de proveer los caños para el gasoducto de 500 kilómetros que conecta Vaca Muerta con la costa de Río Negro. En la puja competía contra Techint, que a pesar de sus esfuerzos no pudo igualar su oferta.

Aún no se sabe cuál será la empresa que construirá la obra del gasoducto propiamente dicho.

Ya hay un acuerdo firmado con una empresa alemana para proveer GNL

Southern Energy y la compañía alemana SEFE (Securing Energy for Europe) ya firmaron al inicio de marzo en Berlín el contrato definitivo para la primera exportación a gran escala de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta por la costa rionegrina. Hasta ahora es el mayor acuerdo de venta de GNL de Argentina al mundo, tanto en términos de volumen como de plazo.

La operación establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años. Las exportaciones comenzarán a fines de 2027, momento en el cual entrará en operación el buque de licuefacción Hilli Episeyo, el primero de los dos barcos que se instalaran en la costa rionegrina.

Las proyecciones de inversión y exportaciones de SESA

SESA confirmó una inversión superior a los US$15.000 millones a lo largo de 20 años de operación de los dos buques en el Golfo San Matías.

Se prevé alcanzar exportaciones por más de US$20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.

Favorecerá la creación de 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local durante la etapa de construcción, y asegurará una elevada participación de proveedores locales durante la operación.