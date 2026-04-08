Amplían la zona de pago del estacionamiento medido en Roca: estas son las calles que se suman

En Roca el precio por la media hora de estacionamiento es de $230. Foto: archivo.

La Municipalidad de Roca formalizó la ampliación del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago a través de la Resolución N° 608/2026. Según el municipio, la normativa busca dar respuesta al crecimiento sostenido del parque automotor y a la necesidad de ampliar las zonas reguladas.

Según detalla el boletín oficial de Roca, el objetivo central de esta ampliación es «profundizar el éxito de las tecnologías implementadas desde 2020». Para las autoridades, estas herramientas digitales «favorecieron la rotación de vehículos y brindaron comodidad a los conductores», transformando la dinámica de movilidad en el casco urbano desde su puesta en funcionamiento original.

Las nuevas calles que se incorporan al estacionamiento medido en Roca

Entre las arterias incorporadas destacan tramos clave como calle Sarmiento (de 25 de Mayo a Yrigoyen) y España (de Yrigoyen a 25 de Mayo). También se suman sectores de calle Tucumán, entre San Juan y Misiones, y entre La Pampa y Mendoza, junto con la calle Gadano, cubriendo así una demanda histórica en las zonas aledañas al canal.

Otro de los sectores incorporados es el predio delimitado por calle Gadano, el Canal Principal de Riego, la proyección de España y Avenida Roca. En este cuadrante, los conductores deberán ajustarse a las mismas condiciones, tarifas y horarios que rigen actualmente en el resto del microcentro, utilizando las plataformas digitales vigentes.

En un comunicado, desde el municipio confirmaron que la implementación operativa de estos nuevos puntos de cobro comenzará formalmente el próximo 15 de abril de 2026.

En cuanto a los costos, rige la Ordenanza Tarifaria N° 5082/2025 que establece un valor de $230 por cada media hora de estacionamiento desde el inicio de este año. Los usuarios frecuentes pueden optar por abonos mensuales de $32.700 o trimestrales de $78.700, mientras que los propietarios de locales dentro del radio cuentan con un abono exclusivo para comerciantes de $23.300 mensuales o $54.200 por el trimestre.

El sistema opera de lunes a viernes, exceptuando feriados y días no laborables, en la franja horaria de 08:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, manteniendo el esquema habitual de control en la ciudad.

Desde el municipio, se solicitó a los transeúntes y conductores prestar especial atención a la nueva señalización correspondiente, «a fin de contribuir a una mejor organización del tránsito en la ciudad».