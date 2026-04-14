Afiliados de PAMI denuncian falta de vacunas en las farmacias de Roca

En plena campaña de vacunación contra la gripe, que este año adelantó su inicio debido a la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2), desde el Colegio de Farmacéuticos afirmaron, que no recibieron las dosis suficientes para los afiliados de PAMI.

«Llegaron 2520 vacunas en el primer envío. Nos dijeron que probablemente la semana próxima ingrese otro envío, no tenemos datos aún de cantidad de unidades«, apuntaron en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Sin embargo, subrayaron «son muy pocas, no cubrís a todos los afiliados».

De acuerdo con los datos brindados por la agencia de PAMI en Roca el total de los beneficiarios en la ciudad rondan las 102 mil personas, por lo que la primera tanda de dosis recibidas cubrirían cerca del 2,5% de los usuarios.

Frente a esta situación, la incertidumbre entre los jubilados y pensionados se acrecienta cada vez más. Fito Salgado, miembro de la Asociación de Jubilados Autoconvocados del Alto Valle aseveró: «están faltando no solo vacunas sino también medicamentos. Esta falta en algunas farmacias, en algunas ciudades es casi total y en otras varía en forma aleatoria«.

Además, responsabilizó a Nación por las medidas tomadas en materia de salud pública. «Esto es producto de las políticas del Gobierno nacional respecto al PAMI y a todo el colectivo de personas mayores. Ahora está afectando los turnos médicos, tratamientos, prótesis o especialidades que no son cubiertas en muchas ciudades. Es un ataque premeditado y se está desfinanciando nuestra obra social y poniendo en peligro todo el sistema previsional».

Alcides Pinazo, de la Asociación de Jubilados de Río Negro, reafirmó que «varias farmacias no atienden por PAMI». Mientras que una integrante de Jubilados Fisque Menuco, relató que en las farmacias no consiguió vacunas por PAMI, aunque sí pudo acceder a las mismas como particular.



«En las farmacias se quedaron sin vacunas para Pami. Así dicen ellos. Y pregunté cuánto salen, hay diferentes precios, desde 52 mil hasta 67 mil», detalló.

PAMI afirma que esta semana comenzará la entrega de la segunda tanda de vacunas

PAMI confirmó que durante el transcurso de la semana comenzará la distribución de la segunda tanda de inyecciones en todo el país. En esta ocasión, se repartirán 141.840 dosis de Fluad, 11.193 dosis de Influvac y 45.550 de Preventar20 entre las farmacias de la red de la Confederación Farmacéutica Argentina.

También, mencionaron que, como es habitual, las farmacias de la región AMBA serán las primeras en recibir las vacunas y «de manera escalonada», el resto irá llegando a los diferentes puntos del país.

Paralelamente, se está registrando en el acceso «SIAFAR – PAMI – Vacunación» de cada farmacia adherida la cantidad de dosis asignada y la droguería que le hará la entrega.