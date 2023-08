Rodolfo Aguiar pide suma fija y reapertura de paritarias para modificar el resultado de las PASO

Rodolfo Aguiar, secretario general electo de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional pidió una suma fija y la reapertura de todas las paritarias de la administración pública como respuesta a la devaluación fijada por el gobierno, pero también como una alternativa para tratar de modificar el reciente resultado electoral del oficialismo en las generales de octubre.

El dirigente señaló que «es inentendible que el gobierno no haya decidido con anterioridad otorgar una suma fija que permita recuperar rápidamente el poder de compra de los ingresos en el sector público» y agregó que «si no lo hace de inmediato y si no se reabren todas paritarias, será imposible modificar el preocupante resultado electoral de las primarias».

Para Aguiar el gobierno nacional debe «tomar medidas de redistribución del ingreso. Si no se hace ahora, ¿entonces cuándo? No ocurre en ningún país del mundo que crezca la economía a la par que crece la pobreza y bajen los salarios. Aquí los únicos beneficiados son los grupos económicos concentrados».

Sostuvo que «la devaluación que se decidió es a medida del FMI y va a tener impacto en los precios. Se tienen que reabrir todas las paritarias de manera urgente. También las negociaciones salariales en provincias y municipios».

«¿Por qué la gente va a cambiar el voto o por qué van a ir a votar los que no fueron a las primarias, si no se muestra un claro cambio de rumbo en la economía?», cuestionó el referente estatal y concluyó: «Hasta ahora ganaron el fondo monetario y la justicia. Pero no hay que asustarse. No hay que retroceder. Milei todavía no ganó, Bullrich tampoco. Tenemos que seguir disputando sentido y evitar cualquier intento de restauración conservadora y neoliberal en el país».

Aguiar se pronunció a principios de este semana luego del resultado electoral y en la mañana de este miércoles ratificó sus dichos en declaraciones a RÍO NEGRO RADIO. Recordó que «el mismo lunes nos anticipamos que la devaluación del gobierno iba a ir a los precios».

Agregó que «vemos como aumentan todos los bienes y servicios», contó que el gremio «en Río Negro pidió la reapertura de las paritarias» y anticipó posibles medidas de fuerzas si no hay respuestas. «No descartamos un medida similar a nivel nacional» sostuvo.

El dirigente pidió al gobierno nacional «alguna medida que permita la redistribución del ingreso, que mejore el poder adquisitivo en el sector público que tiene salarios deteriorados» y proyectó que la inflación de agosto será de entre el 10 y el 12%.

El futuro secretario General del gremio estatal a nivel nacional analizó que de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en el país «el 60% tiene ingresos por debajo de los 260.000 pesos que es el costo de la canasta básica» por eso «hoy somos un sindicato que en su mayoría representa a trabajadores y trabajadoras pobres» y «el gran desafío que tenemos por delante es recuperar salarios y ponerle fin a la precarización laboral en el Estado».

Hoy somos un sindicato que en su mayoría representa a trabajadores y trabajadoras pobres. El gran desafío que tenemos por delante es recuperar salarios y ponerle fin a la precarización laboral en el Estado». Rodolfo Aguiar, secretario General electo de ATE Nacional.

Escuchá a Rodolfo Aguiar en RÍO NEGRO RADIO:

En Río Negro ATE pide paritaria urgente y analizará medidas de protesta

A nivel provincial ATE reclamó al gobierno de Río Negro una reunión paritaria urgente para concretar un aumento de salario que permita a los afiliados afrontar la devaluación del 22% que ya comenzó a trasladarse a los alimentos de primera necesidad.

Durante el último entendimiento, ATE y el Gobierno acordaron un incremento salarial del 8% en junio, 6% y 9% en agosto. El sindicato advirtió que esta pauta prácticamente queda desactivada con las medidas adoptadas antes de ayer a pedido del Fondo Monetario. El sindicato anticipó que de no encontrar una respuesta, analizará el inicio de un plan de protestas.

«En los mercados de cercanía y supermercados comenzó ya un violento aumento de precios en productos de primera necesidad que atacan directamente al bolsillo de los estatales», dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.