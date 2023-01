Rodolfo Aguiar presentó a su candidato en Roca: «Acá sí hay grieta, la hacen los Soria y los Weretilneck»

«Buscamos devolverle a Roca el rol protagónico que tuvo en la provincia», dijo el exconcejal y abogado Mario Álvarez, quien esta mañana se lanzó nuevamente a la compulsa para ser intendente de la ciudad de Roca, respaldado por el sindicalista y líder del partido Unidad Popular, Rodolfo Aguiar.

Álvarez pasó por varios partidos políticos con los cuales se fue postulando a distintos cargos. En los últimos años estuvo en el Frente Progresista con Magdalena Odarda, también en Juntos Somos Río Negro con Weretilneck y mientras era concejal, salió del oficialismo provincial y se hizo «vecinalista». Hoy está en Unidad Popular (UP) y en un frente político con Somos, movimiento social liderado por Mateo Canosa.

Con otro sello político, este jueves lanzó su propuesta para las elecciones del 12 de marzo frente a la Municipalidad de Roca, desde donde polemizó con el oficialismo liderado por María Emilia Soria.

En el acto, además estuvo presente Rafael Zamaro, candidato a intendente en Ingeniero Huergo; Rodolfo Aguiar, Presidente de Unidad Popular y Agustina Campos, del partido Somos.

El candidato explicó que decidió unirse a Unidad Popular porque «estamos viviendo en una ciudad que es gobernado por un mismo color político. Destronarlo implica un gran esfuerzo. Solos acá no se salva nadie. Cuando llegó el ofrecimiento de Unidad Popular para integrar este espacio lo charlé con mis compañeros de Unidad Vecinal, estuvieron de acuerdo y acá estamos», aseguró Álvarez.

Me parece que se va a generar un espacio interesante. Unidad Popular tiene muchísima militancia barrial, yo creo que ahí va a estar la clave de nuestro resultado electoral» Mario Alvarez, candidato a intendente de Roca

Con respecto a sus principales propuestas, explicó que es fundamental hablar con la gente y consensuar, encontrar otra salida, «cosa que no ha hecho el sorismo», apuntó. Agregó que lo primero que hay que hacer, es «sentarse con quien presida la gobernación y explicarles que no vamos a seguir con ese perfil confrontativo, casi maleducado, que no sirve para nada», criticó.

«Todas se basarán en una mejor planificación local que permitan devolverle a Roca el lugar protagónico que ha ido perdiendo en la provincia, y lo haremos con mayor participación ciudadana”, aseguró el exconcejal.

Álvarez también contó a RÍO NEGRO que observan la problemática con el problema de agua para los vecinos. Propone pelear por la salud y la educación, además de garantizar el inicio de las clases a tiempo, a pesar de que tenga que luchar con la gobernación.

«En Roca sí hay grieta»

El presidente del partido, Rodolfo Aguiar, celebró la candidatura y dijo: «En Roca sí hay grieta. La hacen los Soria y los Weretilneck. Podemos superarla con Mario Álvarez y la UP. Vamos a construir nuestra propuesta de gobierno con la participación de todos los vecinos».

Finalmente el candidato expresó que en caso de ganar, su gobierno municipal será abierto, con juntas vecinales para trabajar sobre las propuestas de los vecinos «dándole voz a los barrios populares«, además agregó que vamos a trabajar en un Concejo Deliberante que trabaje con total libertad, y no que sólo se limite a decir lo que el Ejecutivo quiere».

Sin candidato a gobernador aún

En los próximos días se realizará el Congreso Provincial de la UP junto con el referente de Somos, Mateo Canosa, para definir quién encabezará la lista como candidato a gobernador para el 16 de abril.