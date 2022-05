Rodríguez Larreta dijo que su decisión de ser candidato presidencial «no depende de Macri»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la posibilidad de postularse como candidato a presidente en 2023 y advirtió que «mi decisión no depende de Macri».

En una entrevista con TN, Larreta negó mostrarse como que ya es un candidato presidencial, aunque dejó varios puntos de lo que sería su plan de gobierno y explicó cómo avanza hacia ese objetivo, con un diagnóstico sobre la situación del país. «No hay muchos casos en Argentina de que tanto tiempo antes se esté trabajando en un plan», destacó.

El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires evitó enfrentarse a sus competidores directos en Juntos por el Cambio. Y sobre el ex presidente Mauricio Macri negó que esté evitando que sea candidato. «Con Macri hablamos, tuvimos un almuerzo la semana pasada», insistió y volvió a decir que las candidaturas en Juntos por el Cambio se definirán, en última instancia, en una competencia interna en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Luego se refirió al país que dejará Alberto Fernández en 2023: «El país al final del mandato de Alberto lo veo con muchísima preocupación, tenemos un nivel de inflación que está cada día más alto, no veo que haya un plan para bajarlo, veo un nivel de pobreza que hoy está en un 40%, las perspectivas es que siga empeorando, no hay obras de infraestructura, no se está haciendo nada en términos de calidad educativa, las provincias sacan los exámenes, los chicos pueden terminar con no sé cuántas previas y pasan de año igual, todo eso va en contra», dijo.

Volvió a referirse a uno de sus obsesiones sobre cómo trabajar con aquellos que piensan distinto y cómo superar las diferencias, sin embargo sostuvo que eso es algo imposible de hacer con el oficialismo actual: «Hay que buscar un consenso más amplio, por no lograr el consenso estamos como estamos. Con los que cerraron las escuelas, abrieron las cárceles y se relacionan con Venezuela, Cuba y tuvieron actitudes ambiguas con Rusia en relación a la guerra yo no me voy a poner de acuerdo nunca. Con Cristina, el kirchnerismo de hoy no, porque ven otro país. Las peleas para defender convicciones siempre las di y las voy a dar. No creo que la grieta saque a la Argentina adelante».