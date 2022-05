Mauricio Macri: «No le tengo miedo a una interna ni a una elección»

El expresidente Mauricio Macri indicó que no descarta ir como candidato en las próximas elecciones. «Yo no estoy especulando, no le tengo miedo a una interna ni a una elección”, afirmó durante una entrevista televisa. Manifestó «estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% que nos votó en 2019″.

También se refirió a las posibles candidaturas de Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, a quienes calificó como dos personas “valiosas” y que “tienen un largo año para mostrarle a los argentinos que entienden la profundidad del cambio que el país necesita y que van a tener el coraje de llevarlo adelante”.

Durante la entrevista con Viviana Canosa en el canal A24, además expresó que “siempre tuvo una debilidad por (María Eugenia) Vidal”.

Asimismo, dijo cuál será su postura ante una posible interna. «Si yo el año que viene no estoy participando y veo que alguno de ellos, u otros, porque María Eugenia Vidal también dice no descarta competir, si veo que algunos sí expresan un cambio y otros que no, ahí yo voy a decir mi opinión”, sostuvo.

Por otro lado, resaltó que a diferencia de cuando Juntos por el Cambio se hizo cargo del Gobierno, ahora vuelven «con un aprendizaje para llevar a cabo un cambio profundo”.

También comentó que su esposa, Juliana Awada, no ve con buenos ojos que Macri vuelva a la presidencia. “No hay colaboración. Ella vio lo mal que la pasé y siente que también es mucha pérdida de libertad. A ella le cuesta imaginarse volviendo a Olivos», declaró.

En otro tramo de la nota televisiva, habló sobre Javier Milei. Al ser consultado sobre si se metió a quitar votos respondió. “En parte sí. Para que quede claro: Javier Milei es una expresión de la bronca y la frustración. Con su estilo, distinto al mío, valoro que el vino a defender ideas por las que yo peleo desde hace 18 años cuando me metí en política: libertad política, junto a la libertad económica”, dijo y describió que «me parece muy violento por momentos. Y creo que hay simplificaciones en las que no hay que caer”.

Afirmó que Cristina Kirchner dijo "barbaridades" de Alberto Fernández

El exmandatario en la entrevista televisiva reveló que tuvo una charla con Cristina Kirchner en abril de 2013, cuando se produjo inundaciones con víctimas fatales en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata. Dijo que en ese momento habló muy mal la actual vicepresidenta de Alberto Fernández.

“Voy a confesar algo que nunca dije, cuando vino la inundación yo dije que nunca me había recibido. Ella me llamó y me recibió. En esa reunión que tuve, tuve dos reuniones con ella a solas, nunca vi hablar mal de alguien como las barbaridades que dijo de Alberto Fernández, sentía que los había traicionado. Más allá de la (falta de) capacidades para ejercer el rol, con esa situación previa, para mí era muy difícil construir un gobierno», aseguró Mauricio Macri.

Afirmó que eso recordó cuando la expresidenta anunció que Alberto Fernández lideraría la fórmula presidencial en 2019. “Cuando vi eso dije: ‘Esto no va a andar bien, está mal’”, manifestó.