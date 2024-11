Rolando Figueroa calificó su relación con Gloria Ruiz, escándalo de la Legislatura de Neuquén mediante

El gobernador Rolando Figueroa le bajó el tono a la disputa política con la vicegobernadora Gloria Ruiz al indicar que le resultaba «oportuno» el reintegro de los fondos que le corresponden por la ley de autarquía del poder legislativo que recibe un porcentaje de la coparticipación federal.

En la sesión del miércoles, los diputados Claudio Dominguez (MPN) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) presentaron un proyecto para que para del dinero extra que recibiría la Legislatura por sobre lo que fue enviado este año integre una caja de ahorro.

Ruiz mostró su sorpresa y manifestó su contrariedad porque no había sido anoticiada del tema.

«Hasta ahí termina mi rol»: Rolando Figueroa sobre Gloria Ruiz y el presupuesto

El gobernador participó de una jornada sobre periodismo y Vaca Muerta que organizó el grupo mediático Prima, contexto donde habló con Diario RÍO NEGRO.

P: ¿Ha tenido contacto con la vicegobernadora en las últimas 24 horas?

R: Sí, sí, siempre sí. Hoy estuvimos reunidos bastante tiempo.

P: ¿Y qué le dijo respecto a la posibilidad de hacer un fondo con la plata que le iba a devolver?

R: No, yo he tomado una decisión de devolverle los fondos a la legislatura, hasta ahí termina mi rol. Yo veía que el presupuesto legislativo estaba debilitado, entonces le hicimos un reintegro de fondos que consideramos que era oportuno. Hasta ahí terminó mi rol.

P: ¿Usted no tenía conocimiento, digamos, de este cambio en el proyecto que usted envió?

R: Cuando hicimos una reunión interna, es como que le faltaba algún tipo de consistencia que quedó en la elevación, puesto que si ustedes leen bien el envío del presupuesto, tenía un llamado que decía que había que realizar algún tipo de correcciones.

Rolando Figueroa: «Yo no noto mala relación»

Cuando otro medio le pidió una autocrítica de su gestión, dijo que él no podía hacer una evaluación e indicó que «hay analistas» que podrían hacer mejor esa tarea.

Abundó: » Yo soy un apasionado y trato de hacer todo lo que puedo y más. No soy yo quién para decirlo. Sí es bueno que cuando un analista analice cómo son las cosas, tenga todas las herramientas que le sirvan para un correcto análisis, que no sea parcial en el análisis o no tenga elementos de juicio que le sirva para poder mejorar ese análisis. Pero no soy yo quien para decirlo, yo pongo todo, seguramente debo tener error y voy a tener y voy a cometer errores. Lo bueno es tener el aprendizaje, mirar la situación y tratar de disminuir esos errores porque creo que tenemos una gran labor de altísima responsabilidad y un honor que nos ha otorgado la ciudadanía».

Aseguró que se sentía «muy honrado» por ser gobernador y entonces este diario le preguntó, para tomar el guante del análisis, cómo calificaba la relación con la vicegobernadora.

«De mi parte siempre es muy buena. Yo, la verdad que siempre tengo una muy buena relación. Soy una persona, ustedes saben los tratos que tengo, de mi parte. Yo no noto mala relación. Y de ella, de parte de ella, acompañamiento al Ejecutivo», dijo. Afirmó que observaba un acompañamiento legislativo hacia el Ejecutivo.

Dijo que «estamos aprendiendo a ser gobernador y a veces podemos salirnos de contexto con algunas cosas, pero no, yo estoy, pero a mí está todo bien».

¿Se puede repetir la mala experiencia que vivió con Omar Gutiérrez?: Qué dijo Rolando Figueroa

Al preguntarle si no se podía repetir la mala experiencia de su relación con el gobernador Omar Gutiérrez cuando fue vicegobernador contestó: «No, en la situación Gutiérrez-Figueroa fue muy particular, fue muy particular la situación, yo nunca afecté la gobernabilidad del gobernador de la provincia, jamás, jamás hablé, salvo en la época de campaña en donde criticaba la gestión, por algo estaba haciendo un proyecto opositor en el año 2018, pero jamás puse en riesgo la gobernabilidad del gobernador de la provincia, jamás, eso lo pueden hablar con Omar incluso».

Dijo que tenía una buena relación con el exgobernador y que se queda con las cosas buenas. «Siempre me quedo con lo bueno, hasta por autodefensa, me quedo con las situaciones buenas pero además también me pongo en los zapatos de Omar, con la personalidad de Omar y también lo entiendo entonces dije, bueno, ¿qué va a hacer esta persona que es vicegobernador? quiere ser gobernador y viene por el cargo gobernador y tenía razón, entonces ¿por qué me voy a enojar?».

P: ¿y Gloria Ruiz quiere ser gobernadora?

R: no sé, lo tienen que preguntar a ella, no sé. Acá hay 500 candidatos o más, 750 mil potenciales candidatos al gobernador, lo que sí yo me quiero encargar también de preparar a personas que sean mucho mejor que yo, sí tienen que ser, nosotros tenemos que levantar la vara.

Como en la charla pública había indicado que en su gabinete había muchos menores de 50 alentó a los jóvenes a que tomen el desafío.