Escándalo con Gloria Ruiz en la Legislatura: «Me sorprende que no haya estado al tanto de la situación»

Tras el escándalo político ocurrido ayer en la Legislatura de Neuquén, cuando la vicegobernadora Gloria Ruiz se desayunó en plena sesión que diputados del oficialismo y sus aliados habían acordado cambiar el proyecto para devolverle fondos coparticipables, hoy comenzaron las repercusiones. Uno de los que habló fue el secretario general del sindicato que agrupa al personal legislativo, Pablo Godoy. ANEL pide que con el retorno de este dinero se modifique la ley de remuneraciones.

Ruiz se preparaba ayer para que en un tratamiento exprés- esto significa sin discusión en comisión- le regresaran a la Legislatura un punto y medio de lo que recibe por coparticipación federal, que le habían quitado en la gestión anterior. El proyecto lo presentó el propio gobernador Rolando Figueroa, con la «recomendación» de que «acomode» los gastos.

En el debate, la vicegobernadora se enteró que de ese total estaba obligada a guardar un porcentaje en un «fondo anticíclico». Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), el aliado al que se le encargó tirar la bomba, explicó que esta reserva iba a ser para «gastos de personal y mantenimiento de la Legislatura, no importa quién venga el día de mañana».

«Desconocía esto totalmente. Es un escándalo realmente, una vergüenza», dijo Ruiz en el recinto. Fueron a un cuarto intermedio y al regreso se comunicó que la iniciativa sería girada a comisiones.

En una entrevista que dio Godoy a RTN le consultaron por el tema. Contestó: «a mí me sorprende que la vicegobernadora no haya estado al tanto de esta situación, entiendo que debe haber un vínculo permanente tanto con el gobernador de la provincia, pero también con los diputados. Es una relación diaria la que tiene que haber, no sé cómo habrá surgido esta situación».

Afirmó que «lo más prudente» ahora era discutirlo en comisión.

Sobre este nuevo «fondo antíciclico», opinó «nosotros entendemos que si hay una herramienta que nos garantiza previsibilidad y cubrir gastos de mantenimiento del poder Legislativo, creemos que puede ser oportuno poder discutirlo».

El dirigente planteó que desde el año pasado cuando se votó el recorte de fondos para «ayudar» a sostener las desequilibradas cuentas del Poder Judicial «hay una avasallamiento a la cuestión institucional a la división de los poderes».

«Nos pasó en la gestión anterior. La presidenta del poder Judicial (Soledad Gennari) con el vicegobernador saliente que era Koopmann y el gobernador saliente (Omar Gutiérrez) presentaron un proyecto quitándole presupuesto exclusivamente al poder Legislativo para crear un fondo anticíclico y también el poder Ejecutivo ponía su parte», agregó.

Piden modificar la ley de remuneraciones

Justamente ayer ANEL presentó un proyecto que modifica la ley de remuneraciones del personal legislativo. La iniciativa propone reconocer ítems (el título por ejemplo) para mejorar la carrera administrativa con la profesionalización. Habían intentado avanzar en 2023, pero no se logró.

«Ahora entendiendo que vuelve el 1,5 de coparticipación federal de impuestos a la Legislatura creíamos oportuno retomar esta discusión», señaló Godoy.

La Legislatura, indicó, tiene 600 trabajadores nombrados.