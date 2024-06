Rolando Figueroa criticó los cierres en Radio Nacional y dijo que luchará para mantenerla en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocó a un acto en Casa de Gobierno por el Día del Periodista y volvió a insistir contra el cierre de Radio Nacional en la provincia, una de las áreas donde realizó despidos la gestión del presidente Javier Milei. Planteó la importancia que tienen los medios públicos para el interior del país y dijo que luchará para que siga funcionando. También recordó al periodista Juan Caliani, asesinado en abril pasado en un intento de robo.

Figueroa habló de una muerte «tan injusta, tan temprana, que duele». «En un día como hoy no puedo no mencionarlo», sostuvo sobre el joven de 34 años que trabajaba como productor y periodista en AM Cumbre 1400, en el programa Infórmese. Además, tenía su propio espacio deportivo por la tarde.

El gobernador también se refirió a la situación de Radio Nacional bajo el gobierno de Milei. Reconoció que la mayoría había elegido la propuesta del actual presidente, pero también aclaró que «los neuquinos elegimos con otra mirada lo que queríamos vivir en Neuquén y esa mirada implica también robustecer los medios públicos», aseguró.

Reconoció que los medios públicos como Radio Nacional o la provincial RTN «penetran donde los privados no llegan» y consideró que «no entende lo que siginifca Radio Nacional es realmente grave».

Destacó que es un medio que sirve, sobre todo, a las personas del interior, quienes lo tienen como único medio para comunicarse e informarse en zonas rurales. «La lucha con la gente de Radio Nacional está y la vamos a dar. No podemos privarnos de una herramienta del hombre de a pie, del hombre a caballo. Para los que somos del interior, Radio Nacional es fundamental», aseguró.

Figueroa se reunió el mes pasado con el secretario de Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, durante una visita que hizo a Neuquén. Allí Figueroa planteó «el servicio que brinda Radio Nacional, especialmente en sectores rurales de la provincia donde es el único medio al alcance del poblador».

«Recibimos el compromiso de mantener en funcionamiento las cuatro emisoras: Neuquén, Chos Malal, San Martín de los Andes y Zapala», había dicho.

El Sindicato de Prensa de Neuquén también realizó este viernes un abrazo simbólico en la sede de la radio en la capital.