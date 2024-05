Serenellini en Neuquén: «Radio Nacional no puede ser deficitaria», dijo el secretario de Prensa

En un viaje relámpago a Neuquén, Eduardo Serenellini -secretario de Prensa del presidente Javier Milei- visitó varios lugares y destacó aspectos claves de la administración de esta nueva gestión. Planteó la necesidad de que las radios nacionales sean autosustentables y habló sobre el rol del interventor de medios. Durante una entrevista en RÍO NEGRO RADIO, el funcionario compartió la agenda de la visita, que incluyó reuniones con medios de comunicación, cámaras empresarias, representantes de la educación y el gobierno de Rolando Figueroa.

Escuchá a Eduardo Serenillini, secretario de Prensa en RÍO NEGRO RADIO

Según Serenellini, la visita se enmarcó dentro de una estrategia de contacto directo con las provincias, con el objetivo de comprender mejor las necesidades locales y promover un diálogo constructivo. Aseguró que, cada miércoles, los representantes del gobierno realizan este tipo de «visitas maratónicas», regresando a Buenos Aires durante el mismo día.

«Vinimos bien temprano, por orden del presidente Javier Milei. Lo que hacemos es visitar a los medios, a las cámaras empresarias, educación y la gobernación. Es una forma de entender y escuchar a aquellos que son actores en cada provincia, escuchar las necesidades, llegar allí, analizarlo con cada ministro y acercar las devoluciones«, explicó el secretario.

Uno de los puntos más destacados de la visita fue la reunión con el personal de Radio Nacional Neuquén.

«Visitamos al medio público Radio Nacional. La intención es verlos, escucharlos, entender al personal de cada una de las emisoras, pero también hay que entender que no puede ser deficitaria Radio Nacional. No puede ser deficitaria como es hoy y desde hace un buen tiempo esta parte y, por otro lado, no puede ser parlante militante», enfatizó el secretario.

Afirmó que la gestión de Radio Nacional, bajo la intervención de Diego Chaher, se concentrará en convertir la emisora en una entidad autosustentable. «Estamos en la Argentina, un país que se ha deteriorado desde lo social y lo económico y hoy no hay presupuesto. El trabajo es meticuloso para que las radios nacionales sean autosustentables«, añadió.

Ante una de las preguntas respecto a la posibilidad de sostener económicamente a los medios, el secretario subrayó que nadie habló de cerrar Radio Nacional.

«Nadie habló de cerrarlo. Segundo, no hay plan perfecto. Siempre va a haber una imperfección que uno trata de perfeccionar y lo más importante es entender a cada uno de los miembros de cada radio, hay capital humano, entenderlos. Militancia no, profesional sí«, enfatizó.

Además, consideró que, durante muchos años «se generó este deterioro y bueno, va a llevar unos meses poder sacar adelante esta situación que seguramente se va a poder lograr».

La visita de Serenellini también incluyó reuniones con la Sociedad Rural y el gobernador de la provincia, así como encuentros con periodistas y estudiantes de periodismo. «Tendremos una reunión con la gente de la Sociedad Rural, luego con el gobernador, y también con periodistas y estudiantes de periodismo en la casa de estudios. Luego, un congreso con distintas cámaras empresarias para escucharlos. Neuquén está viviendo un momento de inversiones, un momento de presente y futuro realmente importante para la Argentina», explicó.

El secretario destacó la importancia de la Ley Bases y cómo esta afecta a toda la sociedad argentina. «Seguramente con el gobernador saldrá el tema de la Ley Bases y todo lo que se está charlando a nivel nacional de la importancia que tiene esto para el respaldo del gobierno de Javier Milei y el futuro de la Argentina. No solo con el gobernador, también lo vamos a hablar con los empresarios. Es un tema directamente transversal a toda la sociedad argentina. La Ley de Bases hay que trabajarla, hay que votarla y tenemos que salir adelante cuanto antes mejor. Va a llevar años, pero cuanto antes mejor», dijo.

Otro de los temas que tocó el funcionario fue el viaje de Milei a Estados Unidos. Allí, Serenellini destacó el objetivo de apertura económica que tiene el presidente. «El viaje de Milei a Estados Unidos es realmente de apertura económica. Se encuentra con los mejores en el mundo de la tecnología en Silicon Valley, en San Francisco. Es importante para la Argentina y para el mundo», explicó.

Y completó: «Estamos hablando de un presidente de avanzada en el epicentro de la tecnología internacional, con los ojos puestos en Argentina para que se pueda insertar nuevamente en el mundo».

Finalmente, el secretario mencionó las inversiones en Neuquén y cómo estas ya están teniendo un impacto positivo. «Neuquén ya está recibiendo inversiones, no es que todavía no llegó nada, todo lo contrario. La acaban de comentar algo simple de la diaria: para hacer 110 kilómetros que tardaban 45 minutos, hoy no menos de dos horas. Esto tiene que ver con la cantidad de gente, operarios y profesionales que se trasladan a lugares de explotación. Acá se está observando parte de la inversión», concluyó.

