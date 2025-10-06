Román aplicará descuentos salariales a empleados municipales que continúen de paro en Allen

El municipio de Allen resolvió descontar de los haberes los días no trabajados por los empleados que mantienen medidas de fuerza. La decisión fue tomada por el Ejecutivo y oficializada a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado.

La disposición oficializa los descuentos salariales por los días de inasistencia del personal municipal desde el viernes pasado, y alcanza a quienes se adhieran al paro convocado por los gremios ATE, Soyem y UPCN. Según el Ejecutivo, “no impone el pago de los salarios”.

El gobierno municipal fundamentó la resolución en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Corte Suprema de la Nación, que establece que no corresponde el pago de salarios por días de huelga, ya que “la remuneración es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia de su trabajo o por la mera circunstancia de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. De no cumplirse la prestación de trabajo, ni mantenerse el trabajador a disposición, tampoco se debe la contraprestación».

El texto aclara que el derecho de huelga “no puede ser causal de sanciones o represalias”, pero sí implica la suspensión del pago de haberes durante el tiempo que no se presten servicios. En la misma línea, instruye que los adicionales por función se abonen únicamente a quienes cumplieron sus tareas.

Desde los gremios afirmaron que realizarán una asamblea para determinar las medidas a seguir.

91 días sin acuerdos entre Román y los gremios municipales de Allen: «sigue siendo insuficiente para la economía con la que vivimos hoy en día»

El conflicto entre los gremios y el municipio se arrastra desde julio, cuando comenzaron las discusiones paritarias por la actualización salarial. Las entidades sindicales habían declarado el estado de asamblea permanente, alerta y movilización ante la falta de acuerdo.

Durante el proceso, la Secretaría de Trabajo provincial dictó una conciliación obligatoria el 20 de agosto por diez días hábiles, pero las partes no lograron llegar a un entendimiento. Tras el vencimiento del plazo, el 6 de septiembre los gremios iniciaron un paro y movilización que aún continúa. En el medio intervino la Fiscalía descentralizada de Allen y se solicitaron más audiencias por parte de los gremios.

En la última audiencia el Ejecutivo ofreció un incremento del 1,5% de los salarios para el mes de septiembre, a cobrar en octubre a través de una planilla complementaria, para las categorías 12 a 21 inclusive. Sin embargo, tras consultar a los trabajadores por medio de asamblea, la propuesta fue rechazada por los gremios. En diálogo con este medio, Alejandra Zuñiga, delegada de UPCN explicó que «sigue siendo insuficiente para la economía con la que vivimos hoy en día, con los aumentos de todo lo básico: alquileres, impuestos, alimentos básicos«.

“Nadie viene a trabajar gratis. La mayoría somos cabezas de familia y muchos compañeros están con atraso en los alquileres. A algunos no se les pagó el adelanto y quedaron en problemas porque los dueños no entienden que el municipio no cumpla. Los problemas empiezan a ser más graves, no sabemos cómo contenerlos, los acompañamos, pero no somos el gobierno ni la gestión”, remarcaron los gremios.