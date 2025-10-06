Paro docente en Río Negro: Unter protestó sobre Ruta 65 y en el Consejo de Educación de Roca

Durante la mañana de este lunes, las seccionales de Unter Cipolletti-Fernández Oro y Allen se concentraron sobre el puente 83 de la Ruta 65 -conocida como Ruta Chica-, en el marco de un paro docente de 48 horas con el objetivo visibilizar los reclamos del sector. Desde el Alto Valle, las seccionales cuestionaron el accionar de la conducción central del gremio y denunciaron que las resoluciones votadas en el Congreso realizado en Huergo “no fueron respetadas”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de Unter Cipolletti, Fabián Oliva, explicó que, si bien en el Congreso de Huergo se había definido una actividad provincial para el paro de este lunes, “en el plenario mayoría de Azul Arancibia, personas que conducen la Junta Central, se definió hacer acciones locales en ambas jornadas, tanto para hoy como para mañana”. Sin embargo, señaló que la intención inicial era realizar una volanteada en el puente Cipolletti–Neuquén.

En el caso de Cipolletti, Fernández Oro y Allen, las seccionales resolvieron concentrarse a la altura del puente 83 para reclamar tanto por la cuestión salarial como por la nueva cobertura de Ipross y las auditorias médicas. Oliva remarcó que la última paritaria «no superó el 1% y sigue con sumas no remunerativas de 10.000, 15.000 o 20.000 pesos según la antigüedad, por única vez”.

Sobre las auditorias, el dirigente aclaró no se niegan a que los auditen, pero piden «que lo hagan en el hospital público, que contraten médicos tratantes, que vayan hasta la casa de los docentes y no lo haga una empresa que lo hace virtual, a miles de kilómetros, y en segundos ya te dictamina”. Agregó que “en la mayoría de los casos no reconoce dos días, sólo te reconoce uno, y los otros dos días o dejás a tu hijo enfermo o volvés a trabajar a contagiar a tus alumnos. Te descuentan el día de salario, y eso implica más que un día de paro”.

En relación con la conducción central del gremio, Oliva criticó la decisión de fragmentar las medidas y afirmó que individualizar las protestas “muestra la poca fuerza a nivel provincial”. En un comunicado realizado por redes sociales, la seccional denunció «esta práctica sistemática de la Conducción Central, que desarticula la lucha y vacía de contenido las decisiones democráticas de Congreso. Una vez más, eligen desciplinar a la docencia antes que enfretar al gobierno y ponerle un freno al ajuste».

Mañana cada seccional realizará manifestaciones en los Consejos Escolares. (Alejandro Carnevale)

Por su parte, Maru Ruiz, secretaria adjunta de la seccional de Unter Allen, sostuvo que “lo que estamos exigiendo es la derogación de las resoluciones que hoy nos obligan a trabajar estando enfermos. Estas medidas nos perjudican directamente: nos descuentan días, nos someten a auditorías médicas privadas que desconocen nuestros certificados, nuestros diagnósticos y el reposo laboral indicado por nuestros médicos de cabecera. Si no cumplen con sus criterios, nos descuentan igual. Para nosotros, esto es un presentismo encubierto”.

“En el marco del paro de 48 horas, exigimos una recomposición salarial del 30% y el fin de las sumas en negro”, añadió. “Por eso decidimos hacer la volanteada acá: porque hay docentes, comunidad educativa y vínculos compartidos entre las tres seccionales. Es un pedido concreto de los compañeros y compañeras de Fernández Oro”, concluyó Ruiz.

En Roca, la seccional de Unter protestaron frente al Consejo de Educación para exigir paritarias y mejoras edilicias

Mañana la seccional volverá a protestar en el Consejo de Educacion local. (Foto: Gentileza)

Docentes de la seccional Roca se manifiestan este lunes frente al Consejo Local de Educación, sobre la calle Tucumán, y permanecerán en el lugar durante toda la jornada.

Desde esta mañana Unter lleva a cabo medidas similares en distintas ciudades de la provincia y en Roca la protesta de más 50 maestros también interrumpe el tránsito en Tucumán al 1.100.

Patricia Ponce, secretaria general de la seccional Roca, indicó que la medida busca «visibilizar la situación que estamos pasando, que el Gobierno provincial nos escuche y dé alguna respuesta en las paritarias».

Ponce mencionó como las causas de la protesta, además de la cuestión salarial, a la situación edilicia de las escuelas -un 70% tiene problemas, indicó- y las auditorías médicas que implementó el gobierno provincial.

Desde el gremio docente de Roca se adelantó que permanecerán en el lugar todo el lunes a la espera de que se convoque a paritarias en forma anticipada (están previstas para el jueves próximo) con una oferta mejorada, y no con subas del 1% y montos no remunerativos.