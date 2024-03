Salario docente en Neuquén: los detalles del decreto que otorga el aumento de Figueroa

El decreto provincial que establece el aumento de salario para los docentes de Neuquén, despertó el rápido rechazo de toda la conducción del gremio ATEN. La resolución del Ejecutivo provincial instaura una recomposición en los sueldos bajo los puntos del último ofrecimiento del gobierno de Rolando Figueroa.

En los argumentos de la decisión, la administración del Estado provincial expresa haber constituido las mesas de discusión salarial con los trabajadores con el fin de suscribir acuerdos y que en esa instancia «se les propuso la mejor oferta formulada en el país».

Los detalles del Decreto: porcentajes, antigüedad, cargos y otras consideraciones

La resolución, en su Artículo 1, actualiza por Índice de Precios al Consumidor (IPC) los salarios de bolsillo de las y los trabajadores del escalafón docente, en los meses de abril, julio y octubre de 2024 y enero de 2025.

Para el aumento del mes de abril del 2024, se considerará el salario del mes de marzo 2024 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de febrero y marzo 2024. En el mes de julio, se tomará el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio; sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril/24. Para octubre se considerará el IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre; sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio/24.

En el caso de la actualización de enero 2025, se tomará IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre/24.

El documento provincial explica que dichas variaciones de IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del índice de precios al consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), y el cincuenta por ciento (50%) del índice de precios al consumidor elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

En el Artículo 2, se otorga una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter

extraordinario de pesos cien mil ($ 100.000), a las y los trabajadores del Escalafón Docente, a abonarse

durante la segunda quincena del mes de marzo de 2024. Esta compensación se hará extensiva al sector

pasivo en las proporciones que establece la normativa vigente.

La compensación extraordinaria prevista será percibida por aquellos trabajadores activos al mes de febrero de 2024, y que durante el mes de marzo de 2024 no reporten descuentos en sus haberes correspondientes a los códigos de licencia 2106, 2107 y 2107 b) del sistema de liquidación de

sueldo RRHH.Pro.Neu.

Suma extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un

cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas

igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija para cada hora cátedra. En

caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo. Para los cargos de treinta y cinco (35) o cuarenta (40) horas, la compensación extraordinaria será igual a pesos doscientos mil ($ 200.000).

El Artículo 3 habilita una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000), a las y los trabajadores del Escalafón Docente, activos al mes de marzo de 2024, a abonarse durante el mes de abril de 2024.

En su Artículo 4 se determina la continuidad, durante el ejercicio 2024, del pago del Fondo Nacional de

Incentivo Docente (FONID) y del rubro “Conectividad Nacional” a los trabajadores del Escalafón Docente,

cuyo pago será afrontado mediante recursos propios del Tesoro Provincial en las mismas condiciones en

las que se liquidaron dichos rubros en el mes de Diciembre de 2023.

El Artículo 5 otorga un incremento a partir del mes de abril de 2024, la bonificación por Antigüedad para los docentes de hasta cuatro (4) años de antigüedad inclusive, del quince por ciento (15%) al veinte por ciento (20%).

El Artículo 6 fija a partir del mes de abril de 2024 el monto del adicional otorgado en el artículo 5º del

Decreto Nº 335/16, según la antiguedad. Siendo para hasta cuatro (4) años inclusive un monto de $52.080,03, desde cinco (5) años $24.181,38 y desde siete (7) años $16.075,17.

En el Artículo 7 se establece que los porcentajes de “UBICACIÓN” conforme a escala. Para las escuelas de ubicación desfavorable (Grupo “C”) un 40% y para las escuelas de ubicación muy desfavorable (Grupo “D”) un 80%.

El Artículo 8 del decreto otorga a partir del mes de abril de 2024, una suma no remunerativa, no bonificable de $ 21.750, en concepto de Conectividad Provincial, a liquidarse bajo la metodología utilizada para el cálculo del Fondo Nacional Incentivo Docente (FONID), a todos los agentes del Escalafón Docente, que no reporten descuentos en sus haberes correspondientes a los códigos de licencia 2106, 2107 y 2107 b) del sistema de liquidación de sueldo RRHH.Pro.Neu, durante el mes de liquidación.

Los artículos 9;10;11;12 y 13 son de forma.

La dura respuesta del gremio ATEN

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, cruzó duramente la decisión del Ejecutivo.

«Esto es un fracaso del Gobierno, mientras dice priorizar la Educación, impone a los docentes un Decreto», dijo el máximo referente provincial.

Respecto a la actualidad del proceso de negociación, que consideraban aún abierta, expuso que la medida unilateral constituye «un retroceso…inaceptable» y anticipó que «el paro va a continuar».

Guagliardo dijo que desde la organización sindical esperan una «vuelta atrás» a la medida y que se los convoque nuevamente a una mesa de negociación que contemple los requerimiento de «los miles de trabajadores solicitan bajo representación en las asambleas».

La secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, también habló con este medio y dijo: «Esto ya lo hicieron otros gobiernos y eso no impidió que el plan de lucha continúe».

La referente en la capital agregó además que «Este decretazo profundiza el conflicto» y que «no va a detener nuestra lucha».

Los dirigentes reafirmaron el paro de 72 horas para la próxima semana que comenzará el martes 19 y que contempla una marcha y permanencia en las puertas de la Casa de Gobierno.