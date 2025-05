Salas pidió ayuda al gobierno de Neuquén para «seguir con el trabajo» de la Cooperativa 127 Hectáreas

El exdirector de Hábitat y Urbanismo de la provincia, y presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén, Jorge Salas, dijo que el gobierno «debería asesorarse un poco más, tiene mala información», y le pidió que «venga a trabajar con nosotros» porque «sería una barbaridad que suceda un asentamiento en este lugar».

Salas habló un día después de ser demorado por la fiscalía de Delitos Económicos, que inició una investigación por presunta estafa en su contra y de otros directivos de la cooperativa por el manejo de fondos destinados a planes de vivienda en el barrio La Sirena y en la meseta.

En declaraciones a radio UNCo-CALF, se refirió a los grupos de personas que desde el lunes a la noche se acercaron al predio donde se construyen las casas y empezaron a ocuparlas aunque no están terminadas.

«No hay usurpaciones, hay gente que está nerviosa por todo lo que pasó ayer (por los allanamientos), hay gente que está cuidando las casas. Tenemos que identificar con la policía quiénes son los que están cuidando de buena fe y quiénes son los que a futuro quieren tomar las casas», señaló.

Agregó que «acá en el lugar lo que hay es que la gente cuida sus viviendas, pero también estamos viendo a unos grupos chiquitos que no sé si no van a querer quedarse a futuro, porque esto es cuidarlas hasta que se solucione un problema».

«Una persecución»

Por otro lado, afirmó que «esto es una persecución a un dirigente que ha estado trabajando durante 17 o 18 años en esta cooperativa para poder darle una mejor calidad de vida a los a los neuquinos».

«Estamos tranquilos de lo que hemos hecho, lo único que le pedimos al gobierno provincial es que podamos seguir trabajando en el convenio que hay que hacer para este lugar, para poder clarificar todo y empezar a trabajar para que la gente no tenga que venir con temperaturas bajo cero, algunos con muy buena intención, porque me han dicho que quieren cuidar nada más».

«Dicen que a Salas le soltaron la mano»

Pero dijo que «otros vinieron ayer a la tarde ya malintencionados, te hablan mal gritan, vienen porque según algún funcionario les dijo que a Salas le habían soltado la mano, entonces había que tomarle las casas. Nada de eso ha pasado, por lo menos yo no lo tengo, no lo tengo así. Yo creo que hay una mala información del Gobierno, creo que el gobierno tiene que asesorarse un poquito más, venir a trabajar con nosotros y clarificar todo esto y empezar a empezar a trabajar porque me parecería una barbaridad que suceda un asentamiento en este lugar».

Añadió que el lunes a las 20 «teníamos prevista una reunión para tomar algún tipo de decisiones, que las decisiones no eran ir y romper con este gobierno ni mucho menos, era nada más poder trabajar para solucionar estas viviendas que están a punto de terminar y que ahora están paralizadas».

Salas dijo que «no llegó ninguna orden de paralización de la Cooperativa, tenemos los balances al día, hemos hecho las presentaciones que corresponden. Lo único que hoy no podemos funcionar porque nos secuestraron las computadoras, y es lo que están pidiendo nuestros abogados, que las devuelvan».