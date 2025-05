Cómo es la estafa que la fiscalía le atribuye a Jorge Salas y la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén

Por ahora son 32 casos de posibles damnificados, por un monto a valores actualizados de 50 millones de pesos. Pero el abogado que patrocina a los denunciantes asegura que por lo menos 1.400 personas pusieron entre 5.000 y 8.000 dólares con el sueño de la casa propia en la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén. Y entre las muchas preguntas sin respuesta sobresale una: ¿dónde está el dinero?

La fiscalía de Delitos Económicos encabezó este lunes nueve allanamientos a los domicilios particulares de los directivos de la Cooperativa, entre ellos el de su presidente Jorge Salas. Todos fueron demorados por unas horas, e intimados a designar abogado defensor. Ya están formalmente imputados de estafas reiteradas aunque la formulación de cargos no tiene fecha.

Por ahora no hay funcionarios públicos involucrados. Se hizo la aclaración ante una consulta, ya que Salas fue director de Hábitat y Urbanismo de la provincia hasta febrero.

Luego de los allanamientos -con el espectacular estilo que caracteriza a Delitos Económicos- para secuestrar documentación, teléfonos y computadoras, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat Ferrero explicaron los detalles en una conferencia de prensa. Entre los periodistas se entremezcló Mariano Mansilla, abogado de los denunciantes.

El proyecto de la meseta

El fiscal Narváez explicó que hay dos situaciones: uno es el proyecto de la meseta, en el cual la Cooperativa ofrecía a sus asociados la posibilidad de un acceder a una vivienda. Para eso se firmaba un convenio y se pactaba un plazo durante el cual el socio abonaba cuotas mensuales.

«Lo cierto es que culminado los 24 meses de ese convenio, las familias no han visto ningún tipo de avance», dijo Narváez. De la investigación surgió que «en ese predio donde supuestamente se iba a montar el plan de urbanización no se hicieron las gestiones pertinentes, no se accedió a información de los municipios, porque incluso hay una discrepancia entre si es ejido de Centenario, Plottier o de Neuquén. Es básicamente campo abierto».

El abogado Mansilla dijo a diario RÍO NEGRO que las tierras están a más de 20 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén, fuera del ejido municipal. La Cooperativa las adquirió a puesteros pero no tendría las escrituras. Hasta ese lugar no llega ningún servicio.

La Sirena Unificada

Narváez dijo que la otra maniobra se relaciona con La Sirena Unificada, donde «se acordó por parte de la Cooperativa hacer entrega de algunas viviendas a personas que son allegadas al Consejo Directivo, o familiares, o se han asociado con poco tiempo a comparación con otras que tienen al menos 15 años de espera».

En ese momento Vignaroli aclaró que «no hay un incumplimiento contractual» sino «una estafa», porque «en el caso de la meseta se estaba ofreciendo un loteo en una zona que sería tierra fiscal, y para poder subdividirla y lotearla tiene otros requisitos distintos a los que exigen los municipios, no se puede subdividir en terrenos del tamaño que se ofrecían. Por eso entendemos que no hay un incumplimiento contractual sino que existe una maniobra destinada a inducir a engaño a personas con necesidad de vivienda».

La ruta del dinero

Narváez dijo a este diario que la Cooperativa manejaba plata en efectivo, y ahora tratan de reconstruir la ruta del dinero.

«Vamos a acceder a todas las cuentas bancarias, podemos pedir información online con distintos organismos, como por ejemplo el ARCA, podemos ver los movimientos que cada una de las personas tienen económicamente», dijo en tanto Vignaroli.

Agregó que «pudimos ver, por ejemplo, en una documentación en la sede de la Cooperativa, una transferencia de la Cooperativa a un miembro del Consejo, quien utiliza estos bancos que hay ahora, bancos digitales que se les llaman, con lo cual obviamente sí vamos a ampliar todo el aspecto de investigación a partir de la información de ARCA, que es muy completa y que a uno le permite ir conociendo los movimientos que tiene cada persona con sus cuentas bancarias».