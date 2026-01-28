Sale a subasta un predio estratégico del Ejército en el centro de Neuquén

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó hoy en el Boletín Oficial de la Nación el llamado a subasta pública de un terreno ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Se trata del predio que está en la esquina de Islas Malvinas y Buenos Aires, un espacio que perteneció al Ejército Argentino y que ahora sale al mercado inmobiliario.

El proceso se realizará mediante una subasta electrónica, a través del sistema oficial SUBAST.AR.

El predio tiene una superficie total de 3.558,63 metros cuadrados. El precio base es de 2.791.808,87 dólares.

El pliego es gratuito y se podrá consultar hasta el 23 de febrero, a las 17. El cierre de inscripción es el 2 de marzo, a las 12. La subasta electrónica será el 9 de marzo, a las 14.

Desafectado

El 13 de enero pasado el gobierno nacional emitió la resolución 7/2026 para desafectarlo formalmente del ministerio de Defensa declarándolo «innecesario» para el cumplimiento de sus fines.

Hasta esa fecha, el terreno —que técnicamente figuraba como baldío— funcionaba bajo una concesión como estacionamiento privado, un uso que la administración nacional «consideró ajeno a la planificación pública estatal».

Durante años ese lote estuvo vinculado érroneamente al Comando de la VI Brigada de Montaña. La resolución rectificó la ubicación y despejó el camino para el remate.

Este predio se encuentra en una zona de alta valoración inmobiliaria, a solo una cuadra de la avenida Argentina, lo que lo convierte en uno de los lotes más codiciados de la capital neuquina.