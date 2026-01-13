Nación rectificó la ubicación de un lote del Ejército en Neuquén y lo puso oficialmente a la venta

A través de la Resolución 7/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confirmó la desafectación del inmueble propiedad del Estado Nacional bajo jurisdicción del Ejército Argentino en la ciudad de Neuquén. La medida activa el proceso de enajenación de una de las parcelas más valiosas del microcentro capitalino.

La resolución es clave porque subsana un error administrativo que persistía desde 2018. Hasta ahora, el lote figuraba bajo la dirección de la Avenida Argentina 642, sede del Comando de la VI Brigada de Montaña. Sin embargo, el nuevo texto aclara que el predio a vender es el ubicado en la intersección de Islas Malvinas y Buenos Aires.

Los fundamentos de la medida que tomó Nación sobre las tierras de Neuquén

La decisión se enmarca en el Decreto 950/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo impulsa la venta de inmuebles estatales para «racionalizar el patrimonio inmobiliario». Según los considerandos de la resolución:

Los informes técnicos definieron al lote como un «terreno baldío que se encuentra desocupado y sin uso» para fines militares. El Ministerio de Defensa informó que el inmueble resulta «prescindible» debido a que sus condiciones operativas son limitadas o de «empleo poco eficiente para las necesidades de despliegue de la fuerza».

En la práctica, aunque el Estado lo cataloga como baldío, el predio funciona bajo una concesión de estacionamiento privado, un uso que la AABE considera ajeno a la planificación pública estatal.

El predio cuenta con una superficie total de 3.558,63 metros cuadrados (identificado catastralmente como Parcela 9285). Su ubicación es considerada estratégica por su cercanía a la zona bancaria, los tribunales provinciales y el corredor administrativo de la ciudad.

El artículo 2º de la resolución establece que, hasta que se concrete la venta o se determine un nuevo destino, el Ejército Argentino deberá mantener la custodia del predio, garantizando su «resguardo, integridad y disponibilidad, libres de toda deuda».