«No estábamos avisados»: Rolando Figueroa habló de la visita de legisladores de Estados Unidos a Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este miércoles que la Provincia no estuvo avisada de la visita de legisladores de Estados Unidos en Neuquén y la recorrida que realizaron por Loma Campana, un yacimiento que opera YPF en Vaca Muerta. El mandatario dijo que no hubo «ningún contacto» con la comitiva que llegó ayer a bordo de un avión de la Fuerza Aérea norteamericana y consideró que los visitantes deberían llevarse, «no solo la impresión de una roca, sino de cómo estamos organizados».

«No es normal que vengan legisladores norteamericanos todos los días. No estábamos avisados, sí creo que la Argentina se ha abierto al mundo, Neuquén es una de las atracciones hacia el mundo», afirmó.

Figueroa respondió preguntas de la prensa tras participar de una entrega de camiones sisterna y motoniveladoras junto al intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, en el Balcón del Valle.

Sobre la visita de la comitiva de miembros demócratas y republicanos del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, insistió frente a la consulta de Diario RÍO NEGRO: «No hemos tenido ningún contacto».

«Nosotros cada vez que nos vienen a ver tratamos de generar la posibilidad de que el ministro de Energía o el de Economía acompañen a quienes nos visitan para que puedan entender cómo es el desarrollo», explicó.

«Todos hablan de Vaca Muerta y Vaca Muerta es una roca. Lo que hemos logrado los neuquinos engloba el trabajo de mucha gente. Es importante conocer también qué pasa en la provincia. Se conoce la seguridad jurídica que hay en Neuquén, de qué manera los neuquinos nos hemos organizado en generar las herramientas para que las inversiones lleguen», añadió.

Analizó que ese puede haber sido el motivo de la visita, pero anticipó que buscará hablar con el canciller Pablo Quirno, con quien dijo tener muy buena relación, «para poder trabajar en conjunto esta serie de visita, mejorarlas y que no solo se lleven la impresión de una roca sino de cómo estamos organizados».

«Yo creo que ellos deben leer que estamos muy organizados, no en vano es una provincia donde solo el 3,4% de su PBG (Producto Bruto Geográfico) representa la deuda y que tiene superávit hace dos años», sostuvo.

Caso Techint: «Hay que buscar equilibrios»

Sobre la reciente licitación que perdió el gigante argentino Techint para proveer los caños del gasoducto dedicado de 500 kilómetros para el proyecto de GNL del consorcio Southern Energy, el gobernador Rolando Figueroa también dio su mirada.

«La verdad que no manejo los costos, no manejé la licitación, con lo cual sería muy inapropiado poder opinar al respecto», dijo sobre la compulsa que dio por ganadora a la empresa india Welspun.

«Nosotros en Neuquén lo que tratamos de hacer es que, si bien existe la ley de Compre Neuquino, seamos muy competitivos. Y existe una ley que nos permite, y es una práctica en el petróleo, que cada vez que existe una oferta de empresas de otros lugares que sea mejor, nosotros tenemos el derecho de preferencia de poder igualar esa oferta», comparó Figueroa.

«Eso genera movilidad en la provincia de Neuquén, pero yo no soy quién para mirar puertas afuera de Neuquén y tampoco tengo los costos. Porque también los costos pueden ser muy excesivos para justificar la contratación local. Me parece que hay que ir buscando equilibrios», definió.

Reforma laboral: «No se pueden tocar derechos»

El gobernador también se refirió al proyecto de ley Javier Milei para la reforma laboral e insistió con la posición de que La Neuquinidad no votará «contra ningún derecho».

«Pensamos que hay que respetar los derechos de los trabajadores, fundamentalmente. Sí consideramos que los Estados, las sociedades van evolucionando y es necesario que haya una renovación de normas», aclaró y dio como ejemplo la reciente sanción en Neuquén del nuevo Código Procesal Civil Adversarial, inédito en el país y que cambiará la forma de resolver conflictos civiles en la provincia.

«Creo que las normas se tienen que adecuar a cada sociedad, no se pueden tocar derechos», planteó.