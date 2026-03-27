San Patricio del Chañar modernizó la gestión con el primer chatbot del interior

La municipalidad de El Chañar es el primer municipio del interior que explora la nueva herramienta para atención de los vecinos (Municipalidad de San Patricio del Chañar)

La localidad se suma al desarrollo tecnológico que ya implementa la ciudad de Neuquén Capital, con la puesta en marcha de un asistente virtual con inteligencia artificial para la atención ciudadana.

San Patricio del Chañar incorporó una nueva herramienta digital para fortalecer la atención al vecino. El intendente Gonzalo Núñez presentó a “SANPI” durante la Fiesta de San Patricio, un chatbot que funciona a través de WhatsApp y permite acceder a una oficina virtual, consultar cuentas como contribuyente, solicitar libre deuda, iniciar trámites y generar órdenes de servicio con seguimiento administrativo. De esta manera, se convierte en la primera localidad del interior en implementar un chatbot, ya que la ciudad de Neuquén ya posee uno.

Núñez destacó el impacto de la herramienta en la relación con la comunidad y señaló que “es una herramienta digital que nos permite tener cercanía con el vecino en cualquier momento del día, con una interacción constante que mejora la respuesta del municipio”, y remarcó que también “permite generar órdenes de servicio y organizar el trabajo según cada situación”.

El jefe comunal también subrayó la proyección del sistema y su integración con distintas áreas, y aseguró que “permitirá a los vecinos acceder a información online, consultar normativas, interactuar con el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas. “Además, se va a actualizar de forma permanente. La inteligencia artificial llegó al municipio para quedarse”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Modernización, Carolina Werro, remarcó el alcance del servicio y señaló que “la disponibilidad es 24/7 y permite iniciar trámites, solicitar servicios o gestionar documentación sin acercarse al municipio”. En ese sentido, agregó que SANPI se suma a otras herramientas digitales que fortalecen la atención y simplifican la relación con la comunidad.

Tecnología y cercanía con el vecino

El funcionamiento del chatbot ocurre a través de la plataforma WhatsApp, lo que facilitó el acceso sin necesidad de registros complejos. La secretaria de Modernización, Carolina Agüero, explicó que el servicio permite gestionar desde la recolección de residuos hasta el seguimiento de expedientes administrativos mediante un sistema de tokens.

La disponibilidad del sistema funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana para asegurar una respuesta inmediata.

A través de esta oficina virtual, los contribuyentes consultaron sus estados de deuda, solicitaron certificados de libre deuda e iniciaron trámites de licencias de conducir. El sistema integró además el convenio X-Road para vincular las bases de datos municipales con las provinciales, evitando que el ciudadano presente documentación que el Estado ya posee.

Esta vinculación entre áreas garantizó una ventanilla única que simplificó los procesos burocráticos para toda la comunidad.

Proyección y transformación digital

El jefe comunal destacó el impacto positivo de esta innovación en la organización interna del trabajo municipal. Según indicó, la herramienta permitió generar órdenes de servicio automáticas y organizar las cuadrillas según las necesidades que los vecinos reportaron en tiempo real a través de sus teléfonos.

Núñez afirmó que «es una herramienta digital que nos permite tener cercanía con el vecino en cualquier momento del día, con una interacción constante que mejora la respuesta del municipio».

La proyección del sistema incluyó la futura incorporación de normativas locales y la interacción directa con el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas. La inteligencia artificial llegó a la municipalidad para quedarse y prometió actualizaciones permanentes para cubrir cada demanda de la población.

El intendente remarcó que el sistema «permitirá a los vecinos acceder a información online, consultar normativas, interactuar con el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas».