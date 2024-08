¿Santiago Caputo en Bariloche? Aseguran que el asesor de Javier Milei vacaciona en Río Negro

En medio de una fuerte interna en La Libertad Avanza, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraría de vacaciones en Bariloche, según aseguran medios nacionales.

El sitio El Destape fue uno de los primeros medios que anunció la noticia. Lo hizo a través de un artículo, que lo tituló: «Milei ‘licenció’ a Santiago Caputo y se fue de viaje«.

La nota, firmada por el periodista Jonathan Heguier, aseguró que el asesor del presidente sufrió dos duros golpes durante este semana. Uno de ellos fue el rechazo al DNU de fondos reservados para la SIDE, y otro, con la elección de la presidencia de la comisión bicameral de Inteligencia.

Además, detalló la existencia de una «fuerte tensión» con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El malestar se debería al «uso personal de redes con mensajes fuertes y amenazas», » petardear los vínculos con Mauricio Macri» y «por el uso excesivo de su aparato de trolls«.

Santiago Caputo saliendo de Casa Rosada

«Milei lo licenció a Caputo, quien se fue de viaje al sur a esquiar. Fuentes de su entorno revelaron que viajó a Bariloche ‘para salvar a su matrimonio’, se excusaron. Otros en el Gobierno lo acusan de ‘borrarse'», relató el medio.

El Destape se animó a referirse sobre un futuro «incierto» para el asesor más cercano a Javier Milei. «Ya hay voces que se animan a darlo por eyectado pero hay un problema grande para Milei y para el Gobierno: no hay nadie que pueda reemplazarlo y no hay otra persona que pueda cumplir con su tarea«, analizó el periodista.

En tanto, La Política Online, consideró que el presidente «le soltó la mano» a Caputo y también confirmó una mala relación con la hermana del jefe de Estado.

La periodista acreditada en Casa Rosada, Silvia Mercado, relató en su cuenta de X que Caputo no apareció este semana por la sede del Poder Ejecutivo y hasta aprovechó para dudar del origen de sus ingresos para costear el viaje a Río Negro. «Santiago Caputo no estuvo esta semana x Rosada. Estaría esquiando en Bariloche. Lo vieron tomando vuelo privado en Aeroparque. ‘Ese viaje no se paga con sueldo de asesor’ me agregan», lanzó la comunicadora.

Escándalo en La Libertad Avanza, en Diputados: gritos, pedido de expulsión y una denuncia por violencia

Estalló la interna de La Libertad Avanza. Hubo gritos y tensión durante una reunión del bloque en Diputados, llevada a cabo este miércoles. Analizan expulsar a una legisladora.



Según informó Ámbito, los hechos se suscitaron luego del rechazo al DNU de fondos para la SIDE. En ese contexto, el oficialismo se congregó en un tenso encuentro. Aseguran que hubo reproches mutuos, forcejeos, gritos y una denuncia por violencia de género



«El blanco de los mayores reproches fue la diputada Lourdes Arrieta, seguida de su compañera Rocío Bonacci, quiénes dieron quorum a la sesión que terminó en rechazo del DNU de la SIDE», detalló el medio.



La discusión habría iniciado cuando Nicolás Mayoraz, Beltrán Bénedit (organizador de la visita a los represores) y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, increparon a Lourdes Arrieta. Le reprocharon haber dado quorum y, sobre todo, haber contado detalles de la visita a represores. Mayoraz la acusó de «operadora kirchnerista».

También habrían apuntado contra Arrieta por su vínculo con el abogado Yamil Castro Bianchi, a quien vincularon con el bloque de Unión por la Patria a raíz de que fue quien hizo la denuncia contra Gerardo Milman por su presunto involucramiento en el atentado contra Cristina Kirchner.



Ámbito, y otros medios nacionales, asegura que la diputada rionegrina, Lorena Villaverde, habría pedido directamente la expulsión de Arrieta y Bonacci del bloque. Sin embargo, la votación para efectivizar la exclusión habría sido postergada para la próxima semana.



«Arrieta y Bonacci por ahora se mantienen firmes en su pertenencia al espacio y aclaran que responden a Javier Milei», relató Infobae.

Por su parte, Arrieta habría terminado con una «crisis de nervios» y todo terminó a los gritos. «Hubo personal de seguridad y se la vio a la diputada salir de la reunión muy nerviosa. Luego hizo una denuncia por violencia de género en la comisaría del Congreso«, amplió Ámbito. La presentación estaría dirigida a Nicolás Mayoraz.

“Mayoraz empezó a increpar a Arrieta y la trató de mentirosa. Dijo que no podía denunciar a un compañero de bloque. Todo en muy malos términos, con un tono que no corresponde”, expresó la legisladora Rocío Bonacci en diálogo con TN. “Es sumamente entendible que haya explotado Arrieta. Se angustió demasiado y respondió a los gritos. Yo la entiendo”, remarcó.