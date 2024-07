Tras el escándalo con «Gordo Dan», aseguran que Santiago Caputo estaría detrás del doxeo libertario en redes

«Gordo Dan» es el personaje en redes que se robó la atención, en las últimas horas, por el despido de Julio Garro, exsubsecretario de Deportes de Nación, tras el escándalo con la Selección Argentina y los cantos racistas. En ese contexto, la influencer «Venus and Mars» reveló cómo actúan este tipo de usuarios, parte del círculo del presidente Javier Milei.

En diálogo con Ernesto Tenembaum, Ayelén Romano contó cómo fue atacada en los últimos meses por parte de seguidores del gobierno de Javier Milei, en el que también estuvo involucrado Daniel Parisini, más conocido como «Gordo Dan». Y agregó que Santiago Caputo está detrás de estos grupos.

Doxeo y ataques en redes sociales: el rol de «Gordo Dan» y los trolls oficialistas

Ayelén Romano, más conocida como «Venus and Mars» en sus redes, contó en Radio con Vos (89.9) que se conocieron con «Gordo Dan» en 2021, cuando este la doxeó: es decir que una persona con muchos seguidores da una «orden» virtual para que se acose en redes sociales a una cuenta determinada; además, se llegan a publicar datos personales de quien es elegido como punto.

«En ese momento no tenía idea de qué era un doxeo. Me tuve que armar legalmente. Me llegaban fotos de falcones verdes, me contaban cómo iban a violarme y cómo iban a matarme. Hasta el día de hoy no dejaron de sucederme, pero en ese momento fue lo más fuerte» indicó la influencer.

Romano comenzó organizando spaces en X, justamente espacios donde se puede dar el diálogo con otros usuarios de la red social sobre diversos temas: en el caso de «Venus and Mars», su conversación estaba vinculada al peronismo y el devenir de a política argentina.

«Dentro de todo, Gordo Dan es un tarado, se mata de risa de estas cosas. Pero otros grupos libertarios me mandaron gente a mi casa, enviaron fotos tocándose con mi voz. Es muy evidente que están buscando aleccionarte y hasta sodomizarte» contó Ayelén en diálogo con Ernesto Tenembaum.

La escalada de violencia contra la usuaria fue en aumento: «han puesto pasacalles, han tirado piedrazos y he dormido con la policía en la puerta de mi casa. No es nada fácil saber que estás ahí y no estás segura, que tus datos están publicados«.

«Decían que deseaban mi suicidio y que querían ser ellos la causa de mi muerte. Hacen enojar a las personas en las redes sociales y publican la dirección de tu casa, para que te vayan a buscar» agregó la influencer sobre su mala experiencia.

Santiago Caputo y el rol clave del doxeo en redes sociales

La situación obligó a «Venus and Mars» a denunciar ante la Justicia, con asesoramiento legal. Según el avance de esa causa, Romano indicó que «esta gente está ligada a Santiago Caputo y los círculos más cercanos al presidente. Me estuvo ayudando el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se intentó hablar con Bullrich, que solo les advirtió que bajen el perfil«.

«Se llevó a cabo una investigación donde se sabe que (Santiago Caputo) está a cargo de estos grupos de choque» en redes sociales, concluyó la influencer, quien agregó que se trata de personas reales que utilizan sus cuentas para afectar a las personas que piensan distinto al gobierno de Javier Milei, organizados por este funcionario.