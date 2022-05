Sapag y Mansilla dieron detalles de una sociedad política proyectada para 2023

El exgobernador y uno de los conductores de la lista Azul del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, confirmó las conversaciones políticas con el UNE, para un armado político en provincia hacia el 2023 similar al que desarrolla el intendente Mariano Gaido en la capital.

“Creemos que pueden compartir perfectamente el gobierno provincial”, dijo Sapag en una entrevista radial en la 750Nqn en la que se le consultó por los gestos políticos de cercanía con Mariano Mansilla, el dirigente de UNE. También por la mañana en “Sensación Térmica” (750Nqn), el diputado Mansilla confirmó el tenor de la alianza política con la lista Azul del MPN para las elecciones 2023.

“No conocemos los apoyos políticos de (Rolando) Figueroa, circulan ciertos fantasmas como el de (el exministro, Luis) Manganaro”, soltó Mansilla al indicar que la alianza con el MPN será sólo con el sector liderado por Omar Gutiérrez, Gaido y Sapag.

El exmandatario aseguró haber contado 30 mil asistentes en el encuentro Azul en El Chocón, que no sólo fue de los militantes -dijo Sapag- sino “una reunión abierta e independiente”. “La gente del UNE y Mariano Mansilla comparten el espacio del gobierno municipal, creemos que pueden compartir perfectamente el gobierno provincial” confirmó.

Recordó que la Azul deberá pasar la interna partidaria y llegar a la instancia electiva. “Siempre hemos llevado aliados, estamos en conversaciones porque si son parte del espacio municipal, pueden compartir el espacio provincial”, insistió Sapag.

Mansilla indicó que el UNE sigue siendo parte del armado político del Frente de Todos y del bloque en la Legislatura, aunque confió que “estamos bastante incómodos en el Frente de Todos, en los próximos meses el UNE tiene que definir” su postura en un Congreso partidario.

“La alianza con Gaido en la capital nos hizo reflexionar mucho, estamos perdiendo el tiempo con sectores políticos que no están pensando en gobernar, que no quieren ganar, están cómodos en su rol opositor con un diputado o un concejal y no quieren cambiar la vida a la gente. Encontramos en la Azul una apertura que nunca habían tenido”, dijo Mansilla.

Evaluó como “inviable” la alianza con Ramón Rioseco debido a la sociedad que le atribuyó con sectores con los que no comparte ideología, refiriéndose a sectores enrolados en Cambiemos.

Sobre el giro de timón de un partido provincial que nació para “desbancar al MPN” del poder, Mansilla defendió que el nacimiento del UNE se produjo en 2005 cuando el ex gobernador Jorge Sobisch conducía el MPN con un “giro a la derecha del que parecía imposible de volver”. Atribuyó a Sapag la labor de “enderezar el barco” hacia un perfil que le de cabida a las organizaciones sociales y sindicales, entre otros. “Seguiremos navegando en el intento de algo superador”, planteó.