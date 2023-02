Se normaliza la provisión de agua en Centenario y no se suspende el Carnaval

El intendente de Centenario, Javier Bertoldi, confirmó hoy que el Carnaval organizado para hoy y mañana en la zona de ingreso de la ciudad, no se suspenderá por las medidas de fuerza que realizan vecinas en demanda de la provisión de agua. Aseguró que la protesta está motorizada por intereses políticos vinculados al candidato a gobernador, Rolando Figueroa.

Alrededor de las 13,20 se levantó la protesta en el corsódromo, no así los piquetes en la calle Cuba y en la calle Los Onas, donde seguían retenidos los camiones cisterna de la comuna y dos unidades del transporte interurbano.

Las definiciones del jefe comunal fueron a la radio municipal Sayhueque, en el programa «La Colonia tiene sábado», en el que Bertoldi anunció que la municipalidad había radicado la denuncia «para que nos dejen hacer el carnaval».

Alrededor del mediodía hubo una reunión con el piquete en el corsódromo, donde se firmó un acuerdo de partes y a las 13,30 se levantó esa medida de fuerza. Las manifestanes iban a los otros sectores en protesta y se analizaba levantar o seguir.

El acuerdo involucraría obras para mejorar la conducción de un acueducto que es el que provee a la zona de Vista Hermosa y Elunei.

Según especificó Bertoldi, la ciudad dejó de bombear agua al sistema de cañerías durante 15 horas por desperfectos técnicos, tanto en la planta de agua potable que bombea agua del río Neuquén; como en el suminstro que provee el EPAS del canal Mari Menuco. Sostuvo que luego de solucionar los inconvenientes técnicos, en los que trabajaron durante toda la noche de ayer en conjunto con el EPAS, se volvió a largar el agua en las cañerías de la ciudad durante la madrugada y en sectores ya contaban con el suministro.

El problema principal se generó en la zona alta de la ciudad, en los barrios sobre la meseta. En el sector de la protesta, el agua dejó de llegar o ingresaba sin presión desde el canal Mari Menuco.

«El agua está normalizada, trabajamos toda la noche para que de a poco se normalice el sistema, está llegando a las casas y en algunas horas más está resuelto», sostuvo alrededor de las 10,30 de ayer. Agregó que «no habría ningún motivo para que sigan estando (en los piquetes) pero hay gente que aprovecha cualquier circusntancia, no son de la zona afectada, es la concejal Valeria Garay que no tiene problemas de agua porque vive en Cinco Saltos, o algunos de Nueva España», enrostró.

Planteó en forma directa que el conficto estaba motorizado políticamente en función de la necesidad real que tenía la ciudad de falta de agua en días agobiantes de calor, debido a desperfectos simultáneos en la provisión del suministro. Se rompió el bompeo impulsor en la plata que opera la comuna en la costa del Río, y en el ingreso de Mari Menuco, que opera el EPAS, no había presión de agua para ingresar los 500 metros cúbicos días.

Ambas cisternas de provisión de agua potable, se vaciaron el jueves y el viernes no se lograba recuperar el ingreso de agua.

Sin tapujos, Bertoldi acusó el fogoneo del conflicto por intereses electorales en el inicio de la campaña por la intendencia. «Saben perfectamente que estamos tratando de solucionar y que es cuestión de tiempo que el aire salga del sistema de cañerías; pero quieren hacer política partidaria barata, quieren que al gobierno le vaya mal y no haya fiesta. Ya nos pasó», sostuvo.

Apuntó a la concejal de Avanzar, Valeria Garay, que va en una de las colectoras para la lista a la gobernación de Rolando Figueroa.

Agregó que se cuestionó la obra de fuente de agua en la plaza San Martín (que se ejecutó con fondos provinciales por una donación para el centenario de la ciudad) porque «viven en Cinco Saltos y no la utiliza: aquí la usan como un lugar de encuentro, siempre está llena, los jóvenes y niños la disfrutan, los mayores a la salida del trabajo, esto también hace al disfrute del ser humano; pero no les importa, cortan y retienen los camiones de agua para que no les pueda llegar a otros vecinos, siempre poniendo palos en la rueda», sostuvo.

La protesta continuaba en Cuba y Manquiao, donde había 3 camiones cisterna de 10 mil y 30 mil litros bajo piquete desde el jueves por la tarde – noche y que luego quedaron en un frente de protesta en la calle Los Onas que se generó el viernes por la noche, mientras que las 2 unidades del transporte interurbano seguían en el piquete principal.

El tercer lugar, fue el corsódromo, ocupado por una veintena de manifestantes hoy por la mañana y desocupado alrededor de las 13,20

Bertoldi aseguró que «a veces no se entiende qué quieren hacer, construir cuesta mucho y destruir se hace en un rato, quieren hacer daño. Si compiten por la intendencia, hay buenos candidatos, hay gente buena, y se puede elegir. Que cada uno lleve su propuesta, no hacer cosas en contra de Centenario para que al gobierno le vaya mal. Estas cosas duelen, me molesta, queremos que se pueda desarrollar el carnaval y que la gente lo pueda disfrutar, esto no es para el intendente y si lo quieren impedir, duele, vamos a tratar de que no suceda nada», indicó.

Por la reelección

El intendente Javier Bertoldi confirmó que iba por la reelección, bajo el ala del Frente de Todos «como lo definió el Congreso» del PJ, sostuvo.

Presentó una lista de concejales que en su mayoría se postula también para repetir el mandato, con la incorporación de algunas funcionarias de su gabinete al listado que presentó en la Justicia electoral, dijo.