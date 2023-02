La protesta por la falta de agua se amplió al corsódromo en Centenario

Un grupo de vecinas y manifestantes que reclaman el regreso del agua en la localidad se trasladó a las gradas del corsódromo y aseguraron que el Carnaval no comenzará hoy en la ciudad si no llega el agua por las cañerías domiciliarias. Mantienen otros dos cortes en la zona de Vista Hermosa y Elunei, con la toma de 3 camiones cisterna y dos colectivos de la línea interurbana.

Debido a que una parte de la protesta se trasladó a la zona de ingreso de la ciudad, el servicio interurbano cambió de recorrido. Los colectivos no acceden por la primera rotonda de ingreso sino que desviaron el ingreso en la zona del cementerio o acceso al autódromo, por temor a perder otro coche del servicio por el accionar de los manifestantes, que ayer se quedaron con 2 unidades en la calle Cuba y Manqueao.

Según explicitaron las mujeres que están hoy apostadas en el tercer lugar de piquetes, anoche estuvo Mauro Millán en el corte de la calle Cuba y aseguró que cortaría la distribución para favorecer el llenado de las cisternas de agua potable de la ciudad, para que hubiera hoy suministro en los barrios que no tienen presión de agua hace más de una semana y no pueden cargar los tanques domiciliarios.

En otros sectores el suministro no llega, y en el caso de Primeros Pobladores, según dijo una de las manifestantes, desde hace 10 días que no tienen agua, mientras que en Vista Hermosa -dijo otra vecina- desde noviembre están sin el preciado elemento. «Pasamos las fiestas sin agua», remarcó una de las mujeres apostadas en el lugar.

«No funcionó lo que dijo Millán, hoy no hay agua, así es que nos quedamos aquí hasta que solucionen, que venga el intendente o alguna autoridad provincial. No nos vamos y no habrá Carnaval. Gastan 18 millones en una fiesta de Carnaval y no hay agua en la ciudad», sintetizaron.

Ante la presencia de concejales de la oposición en los cortes y de punteros en otros sectores, las liderezas de la protesta aseguraron que «acá no es político, si se acercan las concejales, como Valeria Garay, es porque es parte de lo que tienen que hacer. Cada uno tiene su participación, pero esto no es político, no hay banderas en los cortes, es por el agua. Representamos a todos los barrios de la ciudad que no tienen agua», aseguraron.

Explicaron que los cortes y la retención de maquinarias se produjeron luego de varias notas que fueron entregadas tanto en el Ejecutivo de la ciudad como en el Deliberante.

«No hay agua, hay barrios que no tienen servicios, están zanjando hace tiempo allá en la cooperativa 25 de junio pero no pasa nada. Hay barrios que no tienen gas, otros no tienen cloacas y el agua es un problema en todos lados», insistieron.

Las y los manifestantes pasaron la segunda noche ayer en los cortes, que comenzaron los jueves pasada la tarde. Hoy avanzaron con el tercer «piquete» en la zona de ingreso de la ciudad y colocaron carteles de protesta a uno y otro lado de la calle donde está previsto que inicie a las 19 el desfile de murgas, comparsas y carrozas.

Algunos carritos de comidas rápidas ya se apostaron en las inmediaciones del lugar con la incertidumbre de saber si la protesta que se trasladó a la zona de festejos, se hará más fuerte como en la zona de Vista Hermosa y Elunei. Con más de 22 grados en plena mañana y con un calor agobiante en la zona de gradas que preanuncia una jornada de calor compleja, el personal del área de servicios del municipio aguardaba directivas para saber si continuaban con las tareas de acondicionamiento del predio para el carnaval o se suspendían los festejos.

Desde la municipalidad de Centenario se informó qué hasta el momento no está previsto suspender el carnaval, que tiene programado el inicio para las 19 de hoy.