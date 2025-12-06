Se reconfigura la estructura del Gobierno: Manuel Adorni absorberá áreas clave y modifica objetivos

El gobierno deJavier Milei planifica una reestructuración interna luego del llamado a sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, absorberá áreas claves del Estado, mientras que a la vez reorientará objetivos dentro del Poder Ejecutivo.

Según anticipó TN, el documento ya se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica para su próxima oficialización.

El texto incluirá cambios en la Jefatura de Gabinete, la composición de la Agencia Nacional de Migraciones y la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Modificaciones, nuevos objetivos y designaciones en la Jefatura de Gabinete

La reforma impulsada por el ministro coordinador Adorni se enfoca en centralizar funciones y reorientar objetivos de secretarías estratégicas:

Rol de Aimé Vázquez : la jefa de gabinete de Adorni absorberá áreas que estaban bajo la órbita del ex jefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi .

: la jefa de gabinete de Adorni absorberá áreas que estaban bajo la órbita del ex jefe de Gabinete Ejecutivo, . Áreas Asumidas: Las funciones que Vázquez pasará a controlar incluyen Coordinación Legal y Administrativa, Relaciones Parlamentarias e Institucionales, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) .

. Asuntos Estratégicos: También se confirmarán cambios de estructura sobre la secretaría de Asuntos Estratégicos, que estaba a cargo de José Luis Vila. Dicha secretaría cambiará sus objetivos y dejará de tener vinculación con la asesoría en políticas de Defensa, Seguridad e Inteligencia nacional.

Asimismo, Adorni completará su organigrama con nombramientos clave, distribuyendo las áreas de comunicación, tecnología y turismo:

Innovación y Ciencia : Darío Genua se mantendrá en la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

: Darío Genua se mantendrá en la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Comunicación: Javier Lanari será designado como secretario de Comunicación.

será designado como secretario de Comunicación. Ambiente y Turismo: Daniel Scioli quedará a cargo de la secretaría de Ambiente y Turismo.

Interior: El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el área de Deportes pasarán al organigrama del ministro del Interior, Diego Santilli.

Con información de Noticias Argentinas.