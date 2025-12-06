Se reconfigura la estructura del Gobierno: Manuel Adorni absorberá áreas clave y modifica objetivos
El presidente Javier Milei firmará un decreto que busca modificar la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El gobierno deJavier Milei planifica una reestructuración interna luego del llamado a sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, absorberá áreas claves del Estado, mientras que a la vez reorientará objetivos dentro del Poder Ejecutivo.
Según anticipó TN, el documento ya se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica para su próxima oficialización.
El texto incluirá cambios en la Jefatura de Gabinete, la composición de la Agencia Nacional de Migraciones y la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
Modificaciones, nuevos objetivos y designaciones en la Jefatura de Gabinete
La reforma impulsada por el ministro coordinador Adorni se enfoca en centralizar funciones y reorientar objetivos de secretarías estratégicas:
- Rol de Aimé Vázquez: la jefa de gabinete de Adorni absorberá áreas que estaban bajo la órbita del ex jefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi.
- Áreas Asumidas: Las funciones que Vázquez pasará a controlar incluyen Coordinación Legal y Administrativa, Relaciones Parlamentarias e Institucionales, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
- Asuntos Estratégicos: También se confirmarán cambios de estructura sobre la secretaría de Asuntos Estratégicos, que estaba a cargo de José Luis Vila. Dicha secretaría cambiará sus objetivos y dejará de tener vinculación con la asesoría en políticas de Defensa, Seguridad e Inteligencia nacional.
Asimismo, Adorni completará su organigrama con nombramientos clave, distribuyendo las áreas de comunicación, tecnología y turismo:
- Innovación y Ciencia: Darío Genua se mantendrá en la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
- Comunicación: Javier Lanari será designado como secretario de Comunicación.
- Ambiente y Turismo: Daniel Scioli quedará a cargo de la secretaría de Ambiente y Turismo.
- Interior: El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el área de Deportes pasarán al organigrama del ministro del Interior, Diego Santilli.
