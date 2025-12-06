El Gobierno de Javier Milei va por más y busca reactivar la reforma electoral con cambios clave para 2026

Se acerca el final del 2025 y el Gobierno ya está pensando estratégicamente las metas para el próximo año. A futuro, uno de los objetivos principales es la reelección en 2027 por ello el equipo de Javier Milei está analizando la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al congreso en noviembre de 2024.

Una importante fuente del Gobierno le anticipó al sitio Infobae que el objetivo es sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026 para ir allanando el camino de cara a las elecciones del 2027 donde se prevé una recandidatura de Javier Milei.

Un sector de la administración libertario tiene la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como provinciales. Un integrante de este sector manifestó al sitio bonaerense: «No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente».

Reforma electoral: los puntos que buscan reactivar

Si bien la BUP ya se está implementando en algunas provincias, el fin es que se use en todo el territorito nacional. A su vez se baraja la posibilidad de sumar un nuevo casillero a la boleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar errores en la elección por categorías. Será todo un desafío debido a que algunos gobiernos locales se resisten a las modificaciones.

Entre otros cambios que se evalúa tiene relación con el mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur que actualmente combina un sistema mixto.

De lograr el cambio, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto, en tanto los legisladores serán quienes decidan de acuerdoa la representación de cada espacio. Para concretar esto, el Congreso debe aprobar la modificación de la Ley 27.120 y eliminar el sistema actual, también derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.

El cuarto punto que se analiza dentro de la reforma electoral estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las ideas que había sido impulsada por el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos. El fin de este cambio es «mejorar la calidad institucional», por ello proponían una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para «distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido».

El tratamiento legislativo del proyecto de Reforma para el fortalecimiento electoral no prosperó, el Gobierno contemplaba en el escrito presentado un aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral. La idea ahora es poder reactivarlo, tal vez con algunos cambios contemplados para esta vez poder avanzar en el Congreso sin demasiadas trabas.

