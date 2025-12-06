El Gobierno define con las provincias el Presupuesto 2026: rutas, créditos y obra pública en disputa

Tras dos años de prórrogas, el gobierno de Javier Milei se prepara para el debate del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias que iniciarán este 10 de diciembre. De cara al comienzo del tratamiento legislativo, se intensificaron las conversaciones con las administraciones provinciales para consolidar el respaldo del Congreso. Las negociaciones se centran en la coparticipación, las deudas por obra pública y los subsidios, puntos que generan diferencias entre la Nación y los distritos. Las provincias reclaman el pago de compromisos no cumplidos.

Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones en la Casa Rosada y en las provincias, todavía no se presentó un documento consolidado con las propuestas. Desde el Ejecutivo señalaron a Infobae que la elaboración de las modificaciones está a cargo de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Carlos Guberman, bajo la supervisión del Ministerio de Economía. Mientras tanto, los gobernadores aguardan el borrador del proyecto.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para tratar la deuda de coparticipación. Incluso, desde el Ejecutivo porteño adelantaron que Jorge Macri y Santilli volverán a abordar el tema en próximos encuentros.

Gobernadores patagónicos reclaman por compromisos no cumplidos

En las conversaciones actuales, los gobernadores solicitan el cumplimiento de deudas por acuerdos nacionales pendientes, la reactivación de obras públicas y la apertura de líneas de crédito. Un caso específico es el de Santa Cruz, que exige el pago de $11.000 millones correspondientes al ejercicio 2025, derivados de convenios con Vialidad Nacional.

El reclamo se replica en otras provincias del sur del país, por lo que desde el Gobierno encomendaron a Ileana Zarantonello, titular de Vialidad Nacional de Tierra del Fuego, a encabezar las conversaciones.

Sin embargo, la situación de la infraestructura vial no es solo una agenda de los gobernadores. Desde el sector de la construcción hicieron trascender al medio ya citado sus dudas ante el modelo que impulsa el libertarismo.

“Hizo referencia de los 9.000 kilómetros, pero no habla de los otros 31.000 kilómetros que no funcionan con el modelo de peaje porque son de bajo tránsito”, dijo uno de los referentes en materia de construcción sobre el discurso de Caputo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En este sentido, también circuló una versión de una posible transferencia de rutas nacionales a las provincias, aunque esta medida en el Presupuesto 2026 no tiene confirmación oficial.

Por otra parte, los subsidios por Zona Fría son otro eje de discusión. la provincia santacruceña reclama una deuda de $15.000 millones. La propuesta de Presupuesto presentada en septiembre no incluye este pago y sugiere una reforma al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Aún así, esta iniciativa implicaría eliminar la extensión del régimen vigente desde 2021, lo que impactaría en usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, principalmente.

Por último, otro de los debates tiene que ver con el financiamiento de las cajas previsionales provinciales.

El borrador del Presupuesto contempla que la Anses desembolse $122.762 millones, pero con la condición de que los anticipos sean solo para jurisdicciones que demuestren un déficit reconocido mediante acuerdos con el organismo desde 2021.

Los gobernadores demandan una cifra superior y la flexibilización en los criterios de acceso a esos recursos.