Sesiones extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas, uno por uno de qué tratan los proyectos que busca aprobar el Gobierno

El Gobierno tiene preparado el decreto para convocar oficialmente las sesiones extraordinarias del Congreso. Es una instancia clave debido a que el oficialismo intentará avanzar con un paquete de reformas estructurales y con el Presupuesto 2026, una de las prioridades para Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien confirmó que el decreto se publicará el lunes 9 de diciembre en el Boletín Oficial. Según lo anticipado las sesiones se llevarán a cabo desde el miércoles 10 hasta el martes 30 de diciembre.

Uno por uno de qué tratan los proyectos que busca aprobar el Gobierno

En total, son seis los proyectos que entrarán a debate y abrirán la disputa entre la oposición y el oficialismo.

El anexo oficial enviado incluye los siguientes puntos:

Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026: es la herramienta financiera del Gobierno, se centra principalmente en mantener el equilibrio fiscal y un sendero de estabilidad macroeconómica.

Proyecto de Ley de Modernización Laboral: el borrador del proyecto incluye una serie de cambios estructurales que tocan ejes sensibles del régimen laboral, como la indemnización, las vacaciones y la jornada de trabajo. Fue diseñada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger; los secretarios María Ibarzábal, Carlos Guberman y Julio Cordero; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, es una de las principales obsesiones de la administración de Javier Milei.

Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal: este proyecto es clave para la agenda de seguridad y orden público. Según lo informado por el Gobierno busca un endurecimiento generalizado de las penas para delitos graves y comunes, junto con la eliminación de la prescripción para crímenes atroces y la reducción de la edad de imputabilidad. La iniciativa también apunta a agilizar los procesos judiciales y a asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas en la cárcel.

Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal: es uno de los proyectos centrales del paquete fiscal. Busca transformar la relación entre el fisco y el contribuyente al establecer la presunción de inocencia en materia tributaria, pasando de una lógica de control a una de confianza.

Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: e l proyecto busca establecer un marco legal permanente para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. Prohíbe la sanción de leyes de presupuesto deficitarias y obliga a que se proyecte un resultado financiero equilibrado o superavitario.

Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Este busca modificar la Ley Nº 26.639 de manera que se pueda reducir las áreas de protección y facilitar las actividades extractivas. Este es un tema sensible y generó críticas de ambientalistas que aseguran que de aprobarse, se generaría un retroceso en la protección ambiental y pondría en riesgo las reservas hídricas del país.

La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma laboral

La fina tarea de sumar apoyo necesitó del trabajo en conjunto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Los primeros dos, Adorni y Santilli, fueron quienes intentaron convencer a los gobernadores aliados que firmaron el Pacto de Mayo para acompañar el paquete de proyectos, incluso ahondaron también en territorios opositores.

La reforma laboral diseñada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger; los secretarios María Ibarzábal, Carlos Guberman y Julio Cordero; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, es una de las principales obsesiones de la administración de Javier Milei.

Sin embargo son conscientes de que los plazos para llegar a un resultado, se pueden extender. El objetivo, por ahora, es discutir y lograr la media sanción de la Cámar alta durante el mes de diciembre para luego concretar la media sanción restante en febrero. «Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa», señaló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Es con esta meta en la mira que la senadora tiene en agenda encabezar el próximo 11 de diciembre, la comisión que dará lugar al debate para acelerar los tiempos que permitan llegar al 1 de marzo, fecha en la que iniciarán las sesiones ordinarias, con la «modernización» laboral vigente.