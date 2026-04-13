Avanza la cobertura de vacantes en la justicia federal de Neuquén y Río Negro

El Senado de la Nación le puso fecha a las audiencias públicas para formular preguntas y observaciones sobre los candidatos a cubrir un cargo en el Tribunal Oral Federal de juicio de Neuquén y otro en el juzgado federal de primera instancia de Bariloche.

Será el 14 de mayo a las 11, en el salón Arturo Illia, y el plazo para presentar apoyos y cuestionamientos comenzará el 17 de este mes y se extenderá hasta el 23, inclusive.

El gobierno del presidente Javier Milei, a través del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado 77 pedidos de acuerdo para designar a distintos jueces, conjueces, fiscales y defensores nacionales y federales.

Candidatos de la región

Entre ellos figuran Pablo Antonio Matkovic para el TOF Neuquén y Leandro Agustín Gómez Constenla para el juzgado de primera instancia de Bariloche.

Matkovic es defensor público oficial federal del interior del país en la unidad de defensa de la ciudad de Neuquén, donde desarrolla además actividad académica. Recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es jefe del Departamento de Derecho Público Penal y Procesal y director de la diplomatura en Narcocriminalidad y Microtrafico de la sede Comahue de la Uflo.

Como ya informó diario RÍO NEGRO, el Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén tiene dos cargos vacantes y en un mismo concurso se definieron dos ternas con los mejores puntuados. Las encabezan respectivamente Juan Manuel Kees y Matkovic.

En cuanto al juzgado federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla quedó primero en el orden de mérito en el respectivo concurso. Es oriundo de la ciudad y trabaja en el Consejo de la Magistratura nacional.

Forma de participación

La serie de audiencias públicas comenzará el 30 de abril, y habrá fechas también en mayo, los días 6, 7, 13 y 14. Luego la comisión de Acuerdos tendrá la última palabra.

Los requisitos formales para la admisión de dichas presentaciones se encuentran establecidos en la normativa vigente, disponible en la página web del Senado de la Nación: senado.gob.ar, en la Sección “Comisiones”, en el ítem “Comisión de Acuerdos”, pestaña “Normativa”.