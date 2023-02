Se vota en 23 municipios de Río Negro y 14 intendentes van por la reelección

En las elecciones provinciales del 16 de abril, 22 de los 39 municipios de Río Negro votarán además autoridades locales. Quince están actualmente gobernados por JSRN y su conducción, liderada por el senador Alberto Weretilneck, alentó a los comicios simultáneos. De los propios, cuatro quedaron para votar en otras fechas. Dos -directamente- no podía por sus cartas orgánicas: Bariloche y Río Colorado. Los dos restantes no quisieron: Dina Huapi y Maquinchao.

Otros siete intendentes convocaron también sus elecciones junto con la Provincia, adhiriendo incluso a la estrategia oficialista, a partir de acuerdos anteriores o de los nuevos entendimientos liderados por el peronismo de Nos Une Río Negro.

De los 22 que convocaron para abril, 13 intendentes volverán a presentarse para seguir al frente de sus municipios.

Son, en realidad, 14 jefes locales que buscarán sus reelecciones, considerando que anteriormente, el 12 de marzo, la peronista María Emilia Soria competirá por otro mandato en Roca.

Mabel Yahuar totalizará seis gestiones en Los Menucos, es decir, serán 24 años. Intentará un séptimo gobierno, con una trayectoria iniciada en la UCR aunque después adhirió a Juntos Somos Río Negro.

Otro intendente repetido es Miguel Petricio, de Mainqué, quien buscará también su séptimo período. En su caso, llegó al poder en 1999 con el Partido Justicialista y también reviste actualmente en el partido de Weretilneck.

Raúl Hermosilla buscará su cuarto gobierno en Comallo, por JSRN, aunque en el 2011 fue electo por la UCR.

Además de ellos tres, otros cinco mandatarios de JSRN procurarán seguir en las conducciones de sus municipios.

Bruno Pogliano va por el tercer mandato en El Bolsón, mientras que Robin del Río y Diego Ramello irán por sus reelecciones en Luis Beltrán y Choele Choel. Adrián Casadei quiere repetir en San Antonio, aunque en realidad el suyo sería el cuarto mandato, ya que anteriormente fue electo dos veces, a partir de 1999.

En Allen, la jefe comunal Liliana Martín volverá a presentarse, pero ya no lo hará por JSRN sino por su colectora peronista de Nos Une Río Negro.

Producto de la particular interna oficialista, su antecesora Sabina Costa será la candidata del partido liderado por el exgobernador.

El radical Víctor Mansilla quiere repetir en el municipio de Darwin y el socialista Nelson Quinteros pretende el mismo camino en Ramos Mexia, participando con el partido local.

Cronograma 23/02 Este jueves, a las 9.30, vencerá el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas locales y provinciales para los comicios del 16 de abril.

En abril convocaron cuatro municipios justicialistas, transformados en aliados de JSRN, y tres de sus intendentes planean seguir en sus cargos. Ellos son Sergio Hernández, que intentará un quinto gobierno consecutivo en Lamarque, mientras Héctor Leineker planea su segundo mandatos en Conesa y Claudia Montanaro el tercero en Cervantes.

Siempre evaluando aquellos que votarán en abril, los oficialismos proponen cierta renovación en nueve municipios. Por caso, el legislador Carlos Johnston se presentará para volver a conducir el municipio de Catriel, mientras que en Viedma, en Cordero y en Pilcaniyeu serán candidatos Marcos Castro, Daniela Cornejo y Horacio Zúñiga, actuales jefe de Gabinete, y secretarios de Desarrollo Social y Gobierno, respectivamente.

El presidente del Concejo Deliberante de Chimpay, Mauricio Aab será la propuesta de continuidad del radical Hugo Funes, mientras que el concejal oficialista Gustavo Amati lo será de la gestión de Mariano Lavín en Fernández Oro.

En Cipolletti, JSRN prevé seguir con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler mientras que el gobierno justicialista de Godoy, su intendente Luis Ivancich impulsa la postulación de Albino Garrone.

Regina es un caso especial, analizándolo con la perspectiva oficialista. Esa administración recae hoy en JSRN, con la gestión de Marcelo Orazi. Pero, ese partido no presentará candidato para la continuidad y, en cambio, en el marco del acuerdo provincial, apoyará la postulación del peronista Luis Albreiu, que se presentará con su partido local, Compromiso con Regina.

Lo primero es la familia: cuatro casos emblemáticos

La necesidad de una alternancia, después de dos décadas con la misma familia en el poder, es uno de los ejes del discurso público del candidato a intendente por Orgullo Roquense, Carlos Banacloy.

Ocurre que ese aspecto negativo que encuentra el exministro de Producción de la provincia en el traspaso de poder de padre a hijo y de hijo a hermana aparece también entre dirigentes de su partido, Juntos Somos Río Negro, o de sus nuevos aliados de Nos Une Río Negro.

En el Alto Valle hay ejemplos concretos, partiendo desde Catriel, donde Carlos Johnston y su esposa, Viviana Germanier, intercambian el control del municipio desde el 2011. El actual legislador se presentará a los comicios del 16 de abril para volver al Ejecutivo, luego de un período a cargo de su pareja.

En Cervantes, el peronista Gilberto Montanaro eligió a su hija Claudia para la sucesión en el 2015 y ella buscará este año su tercer mandato. Si lo logra, serán cinco períodos con el mismo apellido al frente del municipio.

En tanto, el Valle Medio tiene el récord de permanencia de una misma familia en una intendencia. Es el caso de Pomona, donde luego de 20 años de gobierno de la peronista María Maldonado, desde el 2015 el intendente es su esposo, Miguel Jara.

Más allá del origen justicialista de ambos dirigentes, en el 2019 el jefe comunal no se presentó por el Frente para la Victoria, admitiendo públicamente que trabajaron para impulsar el triunfo provincial de Juntos Somos Río Negro.

Finalmente, en General Godoy no habrá transferencia directa entre personas con lazos sanguíneos, pero podría darse la proyección de un familiar directo de un exmandatario.

Se trata de Albino Garrone, hijo del exintendente y exlegislador, Juan Domingo Garrone, quien gobernó la localidad hasta el 2011.

Cambios y negociaciones de última hora en Regina

Cambios y nuevos nombres aparecen en la escena política de Regina de cara a las elecciones municipal del 16 de abril.

El Frente Somos Unidad Popular y Social, que lleva al excura de Ingeniero Huergo, Rafael Zamaro como candidato a gobernador, adelantó que está en diálogo con dirigentes locales para acordar la presentación de lista municipal en las próximas horas.

Por otra parte, Cambia Río Negro modificó el candidato a la intendencia. El comerciante Diego De Turris será la cabeza de la lista, luego de que el médico cirujano Pablo Romera decidiera bajarse.

De Turris, que se había presentado como candidato a la intendencia por el PRO antes de sellarse el acuerdo electoral con la Coalición Cívica ARI, había bajado su postulación. Ahora fue elegido para encabezar nuevamente la lista, que irá junto con Aníbal Tortoriello como candidato a gobernador.

Por otra parte, los restantesespacios políticos apuntaron que trabajan en el armado final de listas para concejales y vocales del Tribunal de Cuentas.

Los nombres en la Región Sur, con Yahuar inamovible

Por José Mellado – jmellado@rionegro.com.ar

Cuatro intendentes de la Región Sur confirmaron que buscarán la reelección en las próximas elecciones. Algunos de ellos irán por el segundo mandato y otros buscarán dar continuidad a procesos que empezaron hace más de diez años.

A dos meses para las elecciones provinciales, solo cuatro municipios -Pilcaniyeu, Los Menucos, Ramos Mexía y Comallo- irán a las urnas el próximo 16 de abril. Valcheta lo hará el 11 de junio y Sierra Colorada el 22 de octubre junto a las elecciones generales nacionales. Jacobacci, Maquinchao y Ñorquinco aún no definieron las fechas.

Mabel Yahuar, buscará continuar al frente del Ejecutivo en Los Menucos y de lograrlo será el séptimo mandato consecutivo. Asumió en 1999 encabezando la Lista 3 de la UCR y en el 2017 decidió pasarse a JSRN. El 16 de abril encabezará la “boleta verde”.

En Comallo, Raúl Hermosilla, irá en busca de su cuarto mandato consecutivo. En el 2011 asumió la intendencia representando a la Unión Cívica Radical y a partir del 2015 lo hizo por JSRN.

El Ramos Mexía, Nelson Quinteros buscará su primera reelección. En el 2019 asumió la intendencia encabezando la lista del Partido Socialistas. Ahora lo hará con sello propio, ya que hace unos meses Todos Por Ramos, fuerza que lidera, logró el reconocimiento como partido político.

En Valcheta, la radical Yamila Direne también buscará la reelección.

En Sierra Colorada, Fabián Pilquinao deja la intendencia después de tres períodos consecutivos. Encabezará la lista de legisladores por el Circuito Serrano por el Frente de Todos. Si bien no está oficializado, el nombre del exintendente y actual legislador Alejandro Marinao suena para reemplazarlo.

Lo mismo hará el radical Carlos Toro, quien luego de dos períodos como intendente de Jacobacci y, ante el impedimento de la Carta Orgánica, encabezará la lista por el Circuito Serrano de Cambia Río Negro. En esta localidad no hay una fecha establecida para las elecciones. En diciembre de 2022, Toro adelantó que las haría “en septiembre o en la fecha alternativa que convoque la provincia”.

También, luego de cinco periodos consecutivos -cuatro por el peronismo y el último por Juntos Somos Río Negro- el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, no se presentará a la reelección. Va como candidato a legislador por representación poblacional en la boleta de JSRN.

La maquinchense Silvina Frías, no tiene decidido aún que hará. “Lo vamos a definir orgánicamente en el seno del partido” afirmó. Transita su primer período representando a JSRN. En esta localidad no hay fecha de elecciones.

Lo mismo ocurre en Ñorquinco. En esta localidad no está definida la fecha de elecciones. El actual intendente, Félix Moussa (UCR), quien transita por su segundo período consecutivo, descartó ir por una nueva reelección. “Todavía no hay candidatos. Yo no voy más”, señaló ante una consulta de este medio.