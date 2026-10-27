Semana compleja en Diputados: buscan el dictamen de biocombustibles en medio de los reclamos del biodiesel

El miércoles será un día clave para el avance de la nueva Ley de Biocombustibles: La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones con el objetivo de firmar dictamen. Sin embargo, la discusión se definirá en el recinto porque sigue abierta la pulseada entre el eje Córdoba-Santa Fe, que promueve la media sanción del Senado, y diputados de las provincias de Buenos Aires, San Luis y La Pampa que reclaman modificaciones en favor de las pymes de biodiesel.

El proyecto del Senado eleva la mezcla obligatoria de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero reduce progresivamente la porción reservada en el mercado interno a los productores no integrados con la industria aceitera. La transición terminaría en enero de 2036, cuando desaparecerá esa reserva y las pymes tendrán que salir a competir por los volúmenes del mercado.

Este cambio preocupa a la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que denuncia que con este esquema se pondrá en juego la continuidad de más de una veintena de pymes que deben comprar la materia prima, mientras que un pequeño grupo de grandes empresas aceiteras saldrá favorecido.

El debate tendrá una primera definición este miércoles a las 12, en una reunión de las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Presupuesto. Allí podría haber dictámenes separados entre ambas posturas (avanzar con la media sanción o hacerle cambios). Pero la pelea final será en el recinto y la votación tendrá una particularidad: será más geográfica que política.

Tanto el cordobesismo, que tiene como referente en el tema a Carlos Gutiérrez, como el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, buscan que la ley sea sancionada como llegó del Senado. En el sector alineado al gobernador Martín Llaryora creen que el rechazo proveniente de Buenos Aires, San Luis y La Pampa puede llegar a compensarse con algunos votos a favor de diputados opositores que antepondrían el interés provincial sobre el partidario.

Es el caso de Unión por la Patria, donde podría votar a favor la cordobesa Gabriela Estévez. Cerca de la camporista indicaron a La Voz que “está al tanto de los beneficios del proyecto, de la generación de puestos de trabajo y la proyección económica”. La misma expectativa hay con la santafesina Florencia Carignano, y más aún, con el propio jefe del bloque, Germán Martínez.

También se espera que acompañen diputados de Unión por la Patria de Tucumán y Jujuy, provincias que producen bioetanol de caña de azúcar: es el caso del tucumano Pablo Yedlin, que responde al exgobernador y actual senador Juan Manzur (quien votó a favor en la Cámara alta) y el jujeño Guillermo Snopek.

Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) también adelantó a este medio que votará a favor del texto del Senado. “Alienta el valor agregado y es un avance para la economía de Córdoba y la región. Lo voy a acompañar”, confirmó. Será, quizás, la única vez que vote de la misma manera que La Libertad Avanza.

En el oficialismo, las divisiones geográficas no operarán: Bornoroni confirmó en la última reunión de comisiones que los 95 diputados del bloque están alineados a favor de la media sanción. Cabe recordar que en el caso del bioetanol se sube el corte del 12% al 15%, con distribución igualitaria entre caña de azúcar (6%) y maíz (6%) y un 3% restante que queda abierto a otras materias primas.

En la otra vereda, habituales aliados de La Libertad Avanza podrían ir por modificaciones: allí se alistan el ala bonaerense del PRO, al mando de Cristian Ritondo; el pampeano Martín Ardohain, del mismo bloque y presidente de la Comisión de Agricultura; el MID, que tiene al bonaerense Eduardo Falcone; y Karina Banfi, monobloquista de extracción radical. Esta última se referencia en el senador Maximiliano Abad, que votó en contra.

Si finalmente se imponen los cambios, el proyecto volverá al Senado y se demorará la sanción definitiva. En la Cámara alta se aprobó con 41 votos a favor y 25 en contra. Como en Diputados el resultado seguramente no sea por dos tercios, el Senado podría insistir en la versión original con esa misma mayoría simple.

La jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, defendió en su momento lo acordado. “El biodiesel tiene una transición, no tiene salto al vacío. No quedan desvestidas ni La Pampa, ni San Luis, ni la provincia de Buenos Aires. Acá se ha buscado una solución para los tres segmentos”, afirmó. También dijo que el corte del biodiesel no se eleva al 15% “no por capricho, sino porque eso aumentaría el precio e iría directamente al bolsillo del pueblo argentino”.