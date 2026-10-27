Lluvias y humedad: qué hacer en tu jardín o huerta para evitar que las plantas se enfermen

Las lluvias aportan agua a las plantas, pero el exceso de humedad también puede favorecer la aparición de enfermedades en árboles frutales, huertas y jardines. Para ayudar a reducir ese riesgo, María Cristina Sosa, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Comahue, explicó qué cuidados conviene adoptar en casa: prestar atención al riego, al suelo y al estado de las hojas y los frutos.

Sosa destacó la importancia del monitoreo en las chacras del Alto Valle, para decidir si hace falta un tratamiento contra la sarna de la pera, causada por el hongo Venturia pirina. Según explicó, es necesario evaluar los antecedentes sanitarios de cada cultivo y las condiciones de humedad y temperatura antes de una intervención.

La investigadora recordó que la «epidemia» de la temporada 2017-2018 afectó la calidad comercial de las peras. Algunos productores dejaron fruta en los árboles porque su venta a la industria no compensaba los costos de cosecha. Sosa indicó que ese episodio impulsó investigaciones de su equipo sobre el comportamiento del hongo y su adaptación a las condiciones locales.

Qué cuidados adoptar en jardines y huertas del Alto Valle

Para los espacios domésticos, Sosa aconsejó priorizar las prácticas de manejo que ayudan a reducir la humedad excesiva. Entre ellas, mencionó la poda para favorecer la circulación de aire, el control del riego y la atención al drenaje del suelo.

La especialista explicó que una copa más aireada facilita el secado de las hojas y los frutos. Así, evita condiciones que favorezcan el desarrollo de enfermedades.

Otra de sus recomendaciones fue revisar la humedad del suelo antes de regar. Después de una lluvia, las plantas pueden no necesitar un nuevo aporte de agua. El riego debe responder a las necesidades del cultivo y al estado de la tierra, en vez de seguir una frecuencia fija.

Sosa también señaló la importancia de evitar la acumulación de agua y prestar atención al drenaje. Estas medidas, junto con un manejo adecuado de la fertilización, forman parte de los cuidados que conviene priorizar antes de recurrir a productos químicos.

Consultar antes de aplicar productos

Ante manchas, lesiones u otros cambios en las plantas, la investigadora recomendó consultar para identificar la causa. No todos los síntomas corresponden a una misma enfermedad ni requieren el mismo tratamiento.

Tanto en las chacras como en los jardines, Sosa rechazó las aplicaciones de fungicidas por rutina, sin un diagnóstico previo. Según advirtió, los tratamientos innecesarios aumentan los costos y pueden favorecer la resistencia de los hongos, además de generar efectos ambientales.

Su recomendación para jardines y huertas fue priorizar la observación y las prácticas de cuidado del cultivo. Si aparecen síntomas, el asesoramiento técnico permite determinar qué ocurre y si hace falta una intervención específica.