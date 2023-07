Unos 3.500 jubilados por mes acceden a los créditos de la Anses en Río Negro y abren los sábados por la demanda

Anses otorga unos 3.500 créditos mensuales a jubilados y pensionados rionegrinos, previéndose un aumento en la demanda con la modificación de los montos máximos, anunciado esta semana.

En Río Negro, el organismo nacional concede préstamos a pasivos que superan los 300 millones por mes. Las operaciones promedían entre 85 mil y 90 mil pesos.

El martes pasado, Anses confirmó el incremento de los montos de los créditos, pasándolos de los 240 mil pesos a 300 mil pesos.

El beneficio radica -esencialmente- en los bajos intereses en el actual contexto ya que la tasa se mantendrá en el 29%, con plazos de pago de 24, 36 o 48 cuotas mensuales y consecutivas.

En la UDAI de Viedma, su titular Evelyn Rousiot informó que esa delegación ampliaría el cupo de atención y la apertura de los sábados dependerá de los turnos requeridos.

Estimó que los requerimientos de los jubilados se incrementará con los montos nuevos. Así ocurrió en los primeros días, por lo cual, este sábado 15 de julio, la oficina de Viedma -25 de Mayo y Sarmiento- realizará «un operativo de crédito», con atención de de 9 a 12 horas. Se precisa que «para realizar el trámite se deberán presentar con turno y su DNI».

«Mucha gente renueva su cupo, incluso quienes tenían créditos anteriores. Si se suma mucha gente se abrirá los sábados, por ahora estamos bastante bien, las definiciones se toman en función de la cantidad de demanda, como pasó con la moratoria”, explicó.

Destacó la “inyección de dinero a jubilados y pensionados que va a la economía regional porque se incorpora unos 312 millones mensuales en Río Negro”.

Explicó que no interesa el destino del préstamo y solo “se consulta por una cuestión estadística, pero el dinero es de ellos y pueden hacer lo que quieran con él. No es prendario, ni hipotecario. No se puede hacer con apoderado, tiene que ir el jubilado en persona y expresar la voluntad de obtener” el crédito.

La nueva operatoria se formalizó con la resolución 144/2023 de Anses, publicada el martes en el Boletín Oficial.

Los montos máximos de los créditos pasaron de 240 mil a 400 mil pesos para los titulares de jubilaciones y pensiones; de 85 mil a 150 mil pesos para los beneficiarios de Prestaciones no Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

El organismo indicó en su página web que los titulares de los créditos no podrán comprar moneda extranjera, restricción que ya aplicaba para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por el sólo hecho de recibirlas, y que ahora se ampliará a jubilados.