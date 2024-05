Sesión especial para tratar el presupuesto universitario en Diputados este martes: ya hay ausentes con aviso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmó el llamado a sesión para este martes a las 14 horas para tratar los emplazamientos de comisiones para que se discutan los proyectos de ley de financiamiento universitario. Mientras tanto este miércoles hay una nueva convocatoria a marchar en defensa de las universidades públicas y por el aumento de la partida presupuestaria para todas las universidades.

La sesión especial había sido solicitada por el bloque de la Unión Cívica Radical y la intención es la de emplazar con fecha a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación a tratar los proyectos de ley por los que se busca asegurar el financiamiento para las 60 universidades nacionales.

En medio de esto, y mientras aún se estaba esperando la decisión de la Presidencia de la Cámara de habilitar el recinto, los presidentes de ambas comisiones -el libertario José Luis Espert y el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro-, citaron a las comisiones de manera conjunta para este jueves.

Finalmente Menem llamó a sesión y los radicales quedaron descolocados. “Ahora hay algunos que entienden que como ya están llamadas las comisiones no tiene sentido ir al recinto”, explicó una fuente cercana al bloque. Por ahora, los radicales tienen como mínimo cuatro ausencias.

El bloque de Unión por la Patria comprometió sus 99 diputados para la sesión. Además, buscará introducir en el temario la vuelta del Fondo de Incentivo Docente (FONID) pero eso sólo lo podrá lograr si consigue el quórum en la sesión de este martes.

Mediante un comunicado en la red X, la bancada de UP señaló: “El bloque de diputados de la UCR pidió para mañana una Sesión Especial por el tema Universidades. Desde UP vamos a dar quórum, coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses. Exigiremos que se incluya en el debate la recuperación del Fondo de Incentivo Docente”. Es decir, el peronismo busca apurar la sesión para tratar el FONID, algo que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dijo la semana pasada en el Senado que no va a continuar.