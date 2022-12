Operativo Mundial: La exministra de Seguridad dijo que la Ciudad de Buenos Aires «abandonó su jurisdicción»

Sabina Frederic, la exministra de Seguridad de la Nación, habló del operativo para recibir a la Selección Argentina, en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO. Afirmó que trabajaron de manera «impecable» en la provincia de Buenos Aires y las fuerzas federales, pero que claramente «la ciudad liberó y abandonó su jurisdicción». Aseguró que cuando arrancó la caravana, se vieron imágenes de la 9 de Julio colmada de gente en completa «ausencia» de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La titular de Cascos Blancos, el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria, sostuvo que toda planificación debe tener su grado de imprevisto. Por eso, un plan tiene que incluir escenarios que no se conocen de antemano, pero se pueden prever.

En este caso, no se tuvo en cuenta las complicaciones que podían generarse en la manifestación más grande de Argentina, con 5 millones de personas en la calle: «La Policía de la Ciudad no evitó que la gente ingrese a la autopista y no tenía previsto un corredor seguro».

Además, señaló que no había posibilidad de que la Selección llegara hasta el Obelisco, ya que no existió una fuerza que, por su jurisdicción, habilite el ingreso a la 9 de Julio. «Era inviable que la caravana siguiera. Lo que manifestó «Chiqui» Tapia (Presidente de Asociación del Fútbol Argentino) es una manifestación de deseo que no tiene nada que ver con la posibilidad real», recalcó Frederic.

De todas maneras, la exministra indicó que el operativo «estuvo bien, en el sentido de que no hubo heridos ni tampoco muertos», provocados por el procedimiento. Sin embargo, distintos medios reportaron más de 60 personas lesionadas durante los festejos por la llegada de «La Scaloneta».

«La gente la pasó muy bien, no se quedaron con la frustración de no haber visto a la Selección porque la fiesta fue el encuentro con los otros», destacó. Sin embargo, agregó que «podría haber sido más factible» una procesión con postas diarias. Eso se hace en varios días, no en pocas horas y menos en verano».

Más de 5 millones de personas salieron a la calle a recibir a la Selección Argentina.(Télam – Fanton Osvaldo)

Villa Mascardi: "el emergente de un problema más amplio"

Frederic opinó también del operativo en Villa Mascardi. «Yo me he manifestado en contra del desalojo. Nuestra gestión fue orientada a contener el conflicto y tratar de encausarlo por la vía pacífica. Un desalojo siempre tiene un componente violento», afirmó la exministra.

Responsabilizó a la provincia de Río Negro por el conflicto en la zona cordillerana donde la base del problema de la tierra es que no se aplica la ley de emergencia territorial de los pueblos originarios: «Solo suelen pedir fuerzas federales, pero no se ocupan de aplicar las leyes».

«Mascardi hay que pensarlo como el emergente de un problema mucho más amplio», señaló. Para la titular de Cascos Blancos, detrás se esconde el racismo y los intereses inmobiliarios y políticos de un sector de la sociedad que «pretende construir un enemigo interno».

Frederic indicó que en las 120 causas de Río Negro, que recibió en su gestión, ninguna tenía una sola persona identificada: «se construye la idea de que los responsables son los que ocupan el predio Mascardi, pero no hay evidencia jurídica. Hay una construcción forzada de que todos los hechos de vandalismo los produce ese grupo. La justicia lo tiene que demostrar y hasta ahora no lo ha hecho».

