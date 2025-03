Por primera vez, una mujer conducirá la CAIC de Roca: «Me eligieron hombres y me delegaron esta tarea»

Miguel Grasso asumió la conducción de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca en febrero de 2022. Su mandato llegó a su fin y pasó a manos de Daniela Tauro, la primera mujer en ocupar el cargo. «Es un gran desafío», remarcó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Daniela Tauro en RÍO NEGRO RADIO:

Tauro integraba el equipo de Grasso y, sin otras listas que se presentaran, fue la candidata principal para continuar la gestión. «Me eligieron hombres y me delegaron esta tarea», aseguró.

Sostuvo que no era su objetivo, pero el compromiso con el sector la impulsó para asumir la consucción. «La opción era dejar la cámara acéfala o rearmarnos. Eso hicimos», enfatizó.

Cómo fue trabajar con «puros muchachos» para la primera mujer en conducir la CAIC en Roca

Tauro señaló que, cuando fue convocada por Grasso «hace tres años y medio», la comisión estaba integrada en su mayoría por mujeres. «Después se fueron y yo quedé sola con los chicos. Pero lo que yo transité estos tres años y medio y, además, lo que viví anoche con los asociados… no sentí nunca esa dificultad», afirmó y recalcó que siempre se sintió «una igual».

De todas maneras, afirmó: «Me hace feliz, me hace sentir que hemos evolucionado como sociedad. Los que me proponen esto fueron todos hombres. No me convocaron por ser mujer, han visto otra cosa, mi compromiso o alguna otra virtud».

La primera mujer en conducir la CAIC marcó los próximos objetivos: «Hay que escuchar al asociado»

En cuanto a los objetivos, Tauro contó que «la idea es trabajar en objetivos más concretos, pequeños, tratar de no esperar y no depender del apoyo externo, oficial».

Y agregó: «Esa pelea nos desgasta mucho y esa falta de participación de algunas personas también nos desgasta mucho. Hay que tratar de ir a lo concreto, no perder el tiempo».

Para alcanzar esos «objetivos concretos» el camino lo marcarán sus pares. «Hay que escuchar más al asociado. Qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. No podemos conocer, como comisión, las dificultades de todos los rubros».

Aseguró que sus puertan estarán abiertas para oir sus demandas e ideas. «Es importante que el asociado venga y nos marque el trabajo. Qué es lo que tenemos que hacer, qué dificultades tiene y las posibles soluciones o proyectos. No siempre son pobremas», subrayó.