Sociedades anónimas para las represas: «No sigan arrodillando a nuestras provincias», criticó Doñate

El senador nacional por Río Negro, Martín Doñate, se manifestó en duros términos hoy contra la decisión de Nación de crear cuatro sociedades anónimas para controlar las represas sobre los ríos Neuquén y Limar, sin tener prevista participación de las provincias en el proceso.

«El gobierno de Javier Milei se le sigue riendo en la cara a los gobiernos de Río Negro y Neuquén«, comenzó en su posteo publicado en X el legislador peronista, que criticó la actitud de ambas administraciones, lideradas por Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, respecto del Ejecutivo nacional.

Sostuvo que con esta medida «dejarán fuera a nuestras provincias de la administración de nuestros recursos energéticos con graves vicios de inconstitucionalidad«.

Y agregó, contra los gobiernos de las dos provincias: «Por más que le voten la ley bases y el paquete fiscal, no solo no van a devolverle a nuestras provincias lo que ya tenían (el Fonid, el subsidio al Transporte, las Obras Publcas, los Adelantos del Tesoro Nacional, subsidio a las tarifas, etc) sino que no les van a cumplir con nada de lo que vienen prometiendo a cambio de votar leyes invotables«.

Doñate dijo que el anuncio «es un nuevo ejemplo» de la indiferencia de Nación con Neuquén y Río Negro.

En este sentido pidió que «no sigan arrodillando a nuestras provincias, a la Patagonia y al federalismo frente a este gobierno centralista y neo colonialista«.

El gobierno nacional dio un paso relevante en torno al futuro del manejo de las represas de los ríos Limay y Neuquén. Creó sociedades anónimas cuyo capital está en manos de dos organismos nacionales, sin participación de las provincias, con el objetivo de producir y vender energía.

En el Boletín Oficial de la Nación se publicó la constitución de cuatro sociedades anónimas que llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. La represa Pichi Picún Leufú vence en agosto de 2029.

Las escrituras de formación de las cuatro sociedades tienen la misma conducción. El presidente es Juan Carlos Doncel Jones, quien también fue designado como presidente de Energía Argentina Sociedad Anónima, Enarsa, a quien secunda Rigoberto Orglando Mejía Aravena, quien también integra la conducción de esa firma nacional.

Como directores fueron designados Alberto Devoto, Ximena Valle y Rodrigo Alcorta. Las cuatro sociedades fueron inscriptas el lunes 3 de junio y se publicaron entre ayer y hoy en el Boletín Oficial.