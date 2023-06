Mauricio Macri habló de la interna, criticó a Carrió e insistió en el ballotage con Milei

En medio de la tensión interna en Juntos por el Cambio, entre otras cosas, por la posibilidad de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el conflicto dentro de la coalición opositora sumó un capítulo nuevo este martes, luego de que el expresidente Mauricio Macri se refiriera, con una inesperada frase, a los cuestionamientos que le realizó Elisa Carrió.

«Voy a hacer una confesión, que mejor que hacerlo con los cordobeses. Tengo un lado oscuro, yo soy Batman, a la noche salgo a combatir el crimen», contestó, con marcada ironía, el referente del PRO, en referencia a las expresiones de la lider de la Coalición Cívica, quién había dicho que el exmandatario tenía «un lado oscuro«.

El pasado domingo, en una entrevista televisiva, Carrió había criticado, en duros términos, la actuación de Macri en la interna de Juntos por el Cambio, y en especial, del PRO, enfrascado en una intensa conflictividad entre sus dos pretendientes presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

«Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que Etchevere, es el candidato de Milei, en Entre Ríos. ¿Más pruebas?», expresó la exlegisladora, referenciada en el último tiempo con la figura del jefe de Gobierno porteño.

Desde Córdoba, Mauricio Macri criticó la estrategia de Rodríguez Larreta

Durante una visita a la provincia de Córdoba, el expresidente también aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con la estrategia de Rodríguez Larreta de ampliar Juntos por el Cambio a figuras provenientes del peronismo federal, entre ellas, la del gobernador local, Juan Schiaretti.

“No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder», cuestionó Macri, a la vez que calificó de «falta de respeto» para los candidatos propios del espacio en la provincia, la idea de incorporar al mandatario cordobés a falta de semanas para los comicios.

«Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada”, insistió.

El exmandatario sugirió además que el jefe de Gobierno porteño realiza estas propuestas porque se ve complicado en algunas encuestas. “Esa es la sospecha que cada vez más gente tiene, si estás tranquilo en el camino que vas, no cambiás. Él se pone en ese lugar, entonces los de afuera dicen, ‘¿qué esta pasando?’. Él y Patricia (Bullrich) tienen que mostrar convicción, mucha convicción de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina”, señaló.

La advertencia de Mauricio Macri y su idea de un ballotage con Milei: «Confíen»

Al participar de la disertación en la Bolsa de Comercio, advirtió que «el desastre que se va a heredar» a partir de diciembre de este año «va a ser una bomba más grande que la del 2015», e instó a los precandidatos de Juntos por el Cambio a «ser audaces» para realizar las transformaciones que necesita el país en la próxima etapa.

«Que los dos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, confíen en su capacidad de liderazgo para la transformación rápida y corajuda que necesita la Argentina», sentenció durante su exposición donde estuvo acompañado por el postulante a gobernador de JxC Luis Juez.

«Hay que dejar el sistema corporativo y mafioso que ha trabado el crecimiento», remarcó al tiempo que advirtió a los dirigentes del espacio: «Para más de lo mismo entonces dejemos a estos vendedores de espejitos de colores».

En tanto, Macri reiteró que existen chances de que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año sea entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

«Es sano que vayamos al balotaje con los libertarios, con (Javier) Milei, porque estaríamos discutiendo quién tiene más autoridad para hacer ese cambio profundo, y eso me llena de esperanza», remarcó.

