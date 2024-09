Starlink, la empresa de Elon Musk, bloqueará la red social X en Brasil: cuáles son los motivos

Finalmente la empresa Starlink de Elon Musk, confirmó este martes que cumplirá la orden del juez Alexandre de Moraes de bloquear el acceso a la red social X en Brasil.

En una publicación en X, Starlink dijo que había iniciado procedimientos legales en el Tribunal Supremo de Brasil explicando la «flagrante ilegalidad» de la orden de Moraes, que congeló las finanzas de Starlink y le impidió realizar transacciones financieras en Brasil.

«Independientemente del trato ilegal dado a Starlink en la congelación de nuestros activos, estamos cumpliendo la orden de bloquear el acceso a X en Brasil», señaló el posteo en redes sociales.

Starlink, que ofrece servicios de internet por satélite y tiene unas 215.000 líneas activas en Brasil, añadió que sigue buscando todas las vías legales sobre las «recientes órdenes del juez violan la Constitución brasileña».

